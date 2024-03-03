Президент Узбекистана открыл новый мост через Амударью в Амударьинском районе Каракалпакстана. По нему проходит железная дорога протяжённостью 85 км, соединяющая станции Шават (Хорезмская область) и Караузяк (Каракалпакстан). С 1950-х годов здесь использовался понтонный мост.

Визу «Узбекистан — мой второй дом» внедрят для туристов, посещающих Хорезм. Об этом во время визита в область сообщил президент Шавкат Мирзиёев. Планируется также открыть новые авианаправления из Ургенча, вдвое сократить интервал движения троллейбусов между Ургенчем и Хивой и закупить электробусы.

Размеры штрафов за вырубку деревьев увеличены в 5 раз. Поправки в законодательство подписал президент. В прошлом году он отклонил этот закон из-за низких размеров штрафов. Поправками, в частности, вводится обязательство по посадке 100 деревьев вместо каждого вырубленного дерева, а также отдельные штрафы для юрлиц до 102 млн сумов.

В прошлом году в Узбекистане произошло 9839 ДТП (-0,6%), в которых пострадали 9209 человек и погибли 2282 человека (-3,1%). В том числе в 1794 авариях пострадали 1568 детей и погибли 263 ребёнка. СБДД Узбекистана в 2023 году планировала добиться снижения количества ДТП и смертельных случаев в них на 15%, но добиться этого не удалось.

В Узбекистане планируется ввести запрет на физическое наказание при воспитании детей. Это предусмотрено проектом закона, который рассматривают депутаты. Документом предлагается включить в понятия насилия над детьми отсутствие заботы, эксплуатацию и буллинг, а также ввести охранный ордер для детей.

Бизнесу спишут 98% штрафов по статье 227−1 Налогового кодекса. Она предусматривает санкции за правонарушения, связанные с фискальными отметками и маркировкой товаров. Указом президента также одобрено снижение размера штрафа в 50 раз — со 100% до 2% с оборота.

Дело «Док-1 Макс»: экс-глава Фармагентства осуждён на 18 лет, директор Quramax — на 20 лет. Суд также обязал выплатить по 1 млрд сумов семьям 68 детей, погибших от лекарств «Док-1 Макс» и «Амбронол».

Преступность среди несовершеннолетних в Узбекистане за 5 лет выросла в 4,4 раза. В прошлом года преступления совершили почти 3600 несовершеннолетних. Количество случаев вымогательства увеличилось на 70%, хулиганства — на 60%, умышленных тяжких телесных повреждений — на 40%, изнасилования и покушения на него — на 20%.

Humo Air сообщила о временной приостановке полётов по Узбекистану после 10 марта. В компании это объяснили подготовкой к запуску международного сообщения. В расписание на 1−10 марта внесены изменения. Средства за билеты, приобретённые на 11−30 марта, будут возвращены пассажирам.

В Ташкенте под программу реновации подпадает жильё на площади 500 га, сообщил и. о. хокима столицы Шавкат Умурзаков. По его словам, речь идёт о «двухэтажных временных строениях, которые уже долгие годы ждут своего решения». Партия «Миллий тикланиш» заявила, что реновацию необходимо проводить только после принятия закона о реновации. Ранее с подобным заявлением выступала партия «Адолат».

С 1 июля ужесточаются требования по выдаче физическим лицам ипотечных и автокредитов. Для оценки кредитного риска заёмщиков вводится новый показатель. Подробности.

Новым владельцем компании UNG Petro стала компания Petroleum Technology Group Данияра Камилова (сына Абдулазиза Камилова). Сеть заправок, бывшая «дочка» «Узбекнефтегаза», включает 78 АЗС по всему Узбекистану.

Репортажи «Газеты.uz»

«Нас выселяют из собственного двора». Жители столичной махалли «Юнус Раджаби» полтора года борются с планируемым строительством пятиэтажного офисного здания на месте футбольного поля и зелёной зоны. За сохранение площадки, где тренируются дети, выступала Ассоциация футбола Ташкента. Как развивается история — в нашем материале.

В центре Бухары начат снос зданий для строительства этнографического туристического парка «Вечная Бухара». Смотрите фоторепортаж «Газеты.uz» с комментарием главного архитектора Бухарской области.

«Никто не хочет мира больше, чем Украина. Но проблема не в нас». Посол Украины в Ташкенте Николай Дорошенко подвёл итоги двухлетнего сопротивления страны российскому вторжению. «Агрессивные планы России выходят далеко за пределы Украины», — сказал он, напомнив, что в РФ риторика об искусственно созданном государстве звучит не только в адрес его страны.

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