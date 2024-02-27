Посольство Украины в Узбекистане 26 февраля провело брифинг по поводу двухлетия начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Глава дипломатической миссии Николай Дорошенко напомнил, что война в действительности длится не два года, а десять лет. После начала полномасштабного вторжения многие лидеры других государств не верили, что Украина выстоит, однако два года спустя страна продолжает сопротивление и освободила более половины оккупированных территорий.

Посол подчеркнул, что Россия продолжает посылать ежедневно тысячи людей в бой и наносить удары ракетами и беспилотниками по мирным украинским городам, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушению объектов инфраструктуры. С начала вторжения потери среди мирных граждан Украины составили 11 868 человек, были ранены 18 950 жителей. Получили повреждения или были разрушены 119,9 тысячи жилых домов, 3008 образовательных и 733 медицинских учреждений, а также 872 объекта культурного наследия Украины.

«Последние два года развеяли расчёты Москвы на то, что мы слабы и Украина не устоит и что мир будет закрывать глаза на военное вторжение России, попытку насильственного изменения границ. Однако агрессивная война продолжается, и важность единства и готовности стран-партнёров предоставить Украине все необходимые средства для победы сегодня как никогда актуальна. Украина благодарна каждому государству, лидеру, человеку, который был с нами в это время и который остаётся с нами. Мы ценим поддержку и всегда надеемся на сохранение поддержки наших партнёров. Поддержка позволила нам выжить и противостоять полномасштабному вторжению», — сказал посол.

«Украина больше всех страдает в этой войне, поэтому никто не хочет мира больше, чем мы. Но проблема не в Украине. Когда Россия говорит, что готова к переговорам, она имеет в виду переговоры о капитуляции Украины. Мы, украинцы, знаем, что путь к настоящему, справедливому миру лежит через изгнание оккупантов с украинской земли. Учитывая масштабы этой войны, нам требуется большое количество оружия и боеприпасов для защиты около 1200 км фронта. Мы уже значительно расширили внутреннюю оборонную промышленность Украины и увеличили собственное производство оружия. Но нам всё ещё требуется значительная военная помощь», — подчеркнул Николай Дорошенко.

Посол заострил внимание на том, почему российская агрессия против Украины имеет значение для других стран. «Агрессивные планы [президента России Владимира] Путина выходят далеко за пределы Украины».

Он напомнил, что президент России неоднократно заявлял, что украинцев как нации не существует, их идентичность искусственна, а страна является случайным побочным продуктом других исторических событий.

«Такие неуважительные слова, должно быть, затрагивают многие народы, которые подверглись колониальному угнетению. И вы прекрасно это почувствовали в Узбекистане, когда [сопредседатель партии „Справедливая Россия“ Захар Прилепин] сказал о некоей возможной аннексии Узбекистана, а историк [Михаил Смолин] говорил о том, что Узбекистана вообще не было, такого государства нет и так далее. Это продолжение тех идей, о которых я только что сказал», — обратил внимание Николай Дорошенко.

Посол отметил, что для России война против Украины «никогда не была связана с расширением НАТО, защитой русскоязычных жителей и другими ложными предлогами, но исключительно с завоеванием земли и перекраиванием границ в Европе».

Глава дипмиссии напомнил о гуманитарных аспектах военных действий. Очень серьёзно, сказал он, стоит вопрос о возвращении граждан и детей, депортированных из Украины. По данным, приведённым послом, 28 тысяч украинских граждан находятся на территории России. Кроме того, депортированы сотни тысяч детей. Из них задокументировано 19 546 таких случаев.

«4390 украинских детей, которые являются сиротами и лишены родительских родительской опеки, были незаконно вывезены в Россию. На данный момент только 530 похищенных детей были возвращены и воссоединились со своими семьями после депортации украинских детей. Детей оккупанты продолжают передавать в российские семьи, менять им гражданство, отвергают их попытки покинуть Россию на границах. Процесс незаконного усыновления украинских детей в России приобретает масштабный характер. По меньшей мере 380 украинских детей были переданы под так называемую временную опеку, а фактически незаконно усыновлены в России», — подчеркнул посол Украины.

Николай Дорошенко напомнил, что по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была создана платформа «Верните детей UA». Стратегический план действий объединяет усилия правительств стран-партнёров, международных организаций, гражданское общество по поиску, идентификации, репатриации и уходу за всеми незаконно депортированным в Россию украинскими детьми.

В декабре 2023 года в Киеве состоялась инаугурационная встреча международной коалиции по возвращению украинских детей. Коалиция была создана в рамках Формулы мира. К ней присоединились более 60 стран и подписали декларацию.

«Эта декларация открыта для подписания. Мы обратились также к МИДу Узбекистана о том, что они могли бы также присоединиться к декларации», — отметил посол Украины.

Николай Дорошенко также напомнил о том, как видит Украина мир. Страна, подчеркнул он, не готова к «миру любой ценой». «Нам нужен всеобъемлющий, справедливый, прочный мир в соответствии с нормами международного права», — сказал он.

Все подлинные мирные усилия, подчеркнул он, объединены в Формуле мира. «Формула мира включает не только восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, но и продовольственную, энергетическую безопасность, экологическую, радиационную, ядерную безопасность, восстановление справедливости, возвращение пленных, депортированных и многое другое», — сказал Николай Дорошенко.

«Формула мира — единственная реалистичная, эффективная, мирная инициатива. Мы призываем все страны, уважающие Устав ООН и ценящие международное право, объединить усилия для реализации этой идеи», — отметил он.

Сейчас, по словам посла, Украина работает над проведением Глобального мирного саммита в Швейцарии, чтобы рассмотреть шаги по выработке совместных рамок, которые остановят агрессию России против Украины.

Саммит в Швейцарии должен продемонстрировать глобальное единство на основе основных принципов: святость мира, уважение международно признанных границ и преобладание силы закона, отметил дипломат.