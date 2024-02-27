Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 27 февраля приняла в первом чтении законопроект «О защите детей от всех форм насилия», сообщила пресс-служба палаты.

Директор Национального агентства социальной защиты при президенте Мансурбек Полвонзода рассказал о планируемых поправках. Он напомнил, что в 1992 году Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах ребёнка, которая вступила в силу в 1994 году.

Основная цель законопроекта — не ужесточение наказание, а создание системы по предотвращению случаев насилия, обеспечению благополучия в семьях, а также работа с детьми, пострадавшими от насилия, сказал глава агентства.

Дети или люди, которые столкнулись с насилием над ребёнком, не знают, куда обращаться, поскольку отсутствует единый канал коммуникации, добавил он.

Согласно исследованиям международных организаций, около 1 миллиарда детей сталкиваются с физическим, сексуальным, психическим насилием и отсутствием заботы, 80% из пострадавших детей никому об этом не сообщают.

В Узбекистане пока не сформирована система по сбору результатов таких исследований, их обработке и сравнению. Несмотря на это, по имеющейся информации, в Узбекистане увеличивается число случаев насилия над детьми.

Если в 2021 году было известно о совершении 1831 преступления в отношении детей, то в 2022 году эта цифра выросла на 20% — до 2194. Число преступлений против половой свободы ребёнка за этот период выросло с 334 до 395 (+18%). Большая часть таких преступлений зарегистрирована в Ферганской (719), Самаркандской, Ташкентской областях и Ташкенте.

Мансурбек Полвонзода подчеркнул важность разъяснить и ввести в сознание общества понятия прав и интересов детей.

Он сообщил, что в законодательстве страны отсутствуют механизмы оказания социальных услуг пострадавшим детям, их реабилитации, исправления поведения лица, совершившего насилие, ограничение прав лица, совершившего сексуальное насилие.

Руководитель агентства привёл данные исследований, согласно которым 60% детей, перенёсшие насилие и притеснение в раннем возрасте, вырастают психологически нездоровыми и становятся склонными к преступлениям, суициду, употреблению наркотиков. Большинство детей подвергаются насилию со стороны близких.

«Когда мы встречались с родителями, которые применяли насилие и притеснение в отношении ребёнка, они говорят: «Это мой ребёнок. Хочу — будут бить, хочу — будут материть. Буду делать всё, что хочу, это мой ребёнок», — рассказал он.

Недавнее мультииндикаторное обследование, проведённое ЮНИСЕФ, показало, что 70% детей в возрасте от 1 до 14 лет в Узбекистане подвергались насильственным методам воспитания, 29% из них — физическим наказаниям. При этом матери или опекуны 11% детей выразили мнение, что ребёнок обязательно должен подвергаться физическому наказанию.

Документом количество определений форм насилия над детьми расширяется с трёх (физическое, половое, психологическое) до шести (отсутствие заботы, эксплуатация, буллинг):

отсутствие заботы — неудовлетворение физических, материальных и (или) психологических потребностей ребёнка, находящегося на попечении родителями (лицами, заменяющими родителей), несмотря на обладание необходимых возможностей, знаний и навыков, а также возможности использования соответствующие служб (государственных, медицинских, образовательных, социальных и т. п. ) приводящее к серьёзным нарушениям здоровья, физического, умственного, духовного и нравственного развития ребёнка;

— неудовлетворение физических, материальных и (или) психологических потребностей ребёнка, находящегося на попечении родителями (лицами, заменяющими родителей), несмотря на обладание необходимых возможностей, знаний и навыков, а также возможности использования соответствующие служб (государственных, медицинских, образовательных, социальных ) приводящее к серьёзным нарушениям здоровья, физического, умственного, духовного и нравственного развития ребёнка; эксплуатация — путём применения физической или психической силы принуждение, обладающего правом исполнения или не исполнения, к совершению (не совершению) действия, принуждение ребёнка к любой форме труда, в том числе торговле детьми, сексуальной эксплуатации, вступлению в брак или продолжению проживания в браке, антиобщественному поведению и попрошайничеству, получению религиозного воспитания и определению ребёнком религиозной позиции, а также принуждение его к труду в любой форме, представляющей опасность для здоровья, безопасности, нравственности, умственного и физического развития, в том числе препятствующей образованию ребёнка;

— путём применения физической или психической силы принуждение, обладающего правом исполнения или не исполнения, к совершению (не совершению) действия, принуждение ребёнка к любой форме труда, в том числе торговле детьми, сексуальной эксплуатации, вступлению в брак или продолжению проживания в браке, антиобщественному поведению и попрошайничеству, получению религиозного воспитания и определению ребёнком религиозной позиции, а также принуждение его к труду в любой форме, представляющей опасность для здоровья, безопасности, нравственности, умственного и физического развития, в том числе препятствующей образованию ребёнка; буллинг — использование группой детей или одним ребёнком оскорбительных прозвищ в отношении другого ребёнка или детей, в частности в отношении жертвы насилия, ограничение (бойкот) любого общения с ним, отнятие и (или) причинение вреда его имуществу, массовое обсуждение, присущих ему физических, психологических или интеллектуальных особенностей, унижение чести и достоинства либо причинение вреда здоровью и жизни, в том числе и продолжительное психологическое и (или) физическое агрессивное поведение в соцсетях и интернете.

В законопроекте определяются государственные органы и организации с функциями по защите детей от насилия, а также их полномочия. Координирующим органом предлагается определить Национальную комиссию по делам детей, а рабочим органом комиссии — Национальное агентство социальной защиты, которое также будет отвечать за обеспечение исполнения закона.

Кроме того, предлагается ввести новый институт — выдачу детям охранного ордера. Ордер будет выдаваться органами внутренних дел жертве насилия, её законному представителю или другому лицу, взявшему ребёнка под свою опеку, на 30 дней, но суд может продлевать этот срок до 1 года. Агентство также создаст круглосуточный телефон доверия для оказания бесплатной помощи жертвам.

Проектом предусматривается, что дети получат право обращаться в суд с требованием о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда вследствие совершенного насилия, а также обращаться по вопросам насилия напрямую или через законного представителя в госорганы.

Документ определяет обязанности родителей в защите детей от насилия. В тексте говорится, что родители должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать их от информации, оказывающей вредное воздействие. Кроме того, запрещается физическое наказание детей в процессе их воспитания.

Согласно документу, не допускается насилие в отношении детей в образовательных учреждениях, а также любые формы насилия в образовательных учреждениях в качестве дисциплинарной меры, включая применение телесных наказаний и иное жестокое поведение или унижающее достоинство обращение.

Как отмечалось на заседании, в законопроекте впервые чётко определены 12 категорий детей, подверженных риску насилия (сироты, безнадзорные дети, дети с умственными отклонениями, дети, занимающиеся проституцией, попрошайничеством, дети, находящихся в условиях, которые не отвечают требованиям образования и воспитания, дети из малообеспеченных семей).

Национальное агентство соцзащиты будет помогать уполномоченным органам на местах выявлять детей, ставших жертвами насилия, находящихся в группе риска насилия, вести их учёт и при необходимости своевременно принимать индивидуальные меры по предотвращению насилия в отношении них.

Документ определяет права детей, пострадавших от насилия, а также общие и индивидуальные меры по их защите. В частности, обращение жертвы насилия, сообщения физических или юридических лиц, сообщения в СМИ, в интернете, в том числе в соцсетях, являются основанием для применения индивидуальных мер по защите детей от насилия.

На первом этапе применения индивидуальных мер выявляются пострадавшие или находящиеся под угрозой насилия дети. На втором этапе предотвращаются факторы, создающие угрозы жизни и здоровью детей. На третьем этапе оценивается их жизненная ситуация. Агентство проводит предварительную и комплексную оценку, по её результатам формируется план защиты пострадавших и находящихся под угрозой детей. Охранный ордер станет одним из элементов этого плана защиты.

Кроме того, определяются меры по укреплению и поддержке семей ребёнка, пострадавшего от насилия. В частности, для лиц с психическими и нервными расстройствами, совершивших насилие, а также родителей, регулярно употребляющих спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, предусмотрено принудительное лечение.

Дополнительно предлагаются меры по обеспечению финансовой стабильности семьи (занятость или самозанятость, профессиональное обучение) для устранения экономических трудностей, косвенно повлиявших на насилие.

Депутаты одобрили законопроект в первом чтении.

Напомним, Агентство соцзащиты, Минюст и ЮНИСЕФ сообщили о разработке законопроекта против насилия в отношении детей в октябре прошлого года.