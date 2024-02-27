Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 февраля подписал указ о смягчении финансовых санкций для бизнеса за правонарушения, связанные с фискальными отметками и маркировкой товаров. Об этом сообщили Налоговый комитет и Торгово-промышленная палата.

Размер штрафа по статье 227−1 Налогового кодекса Узбекистана, которую называли «расстрельной», снижается в 50 раз. Напомним, эта статья предусматривает санкции за нарушение требований по отображению фискальных отметок либо оснащению автоматизированными измерительными средствами учёта или обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов, а также правил обязательной цифровой маркировки товаров. Такое нарушение сейчас влечёт штраф в размере чистой выручки за последний отчётный квартал.

Теперь за первое такое правонарушение штраф составит 2% выручки за квартал, в котором была реализация, а в случае повторного нарушения в течение года сумма увеличивается до 20%.

Кроме того, списываются 98% задолженностей по финансовым санкциям, применённым ранее за фискальные нарушения по статье 227−1, до вступления указа президента в силу. Судебные и исполнительские дела, связанные с их взысканием, прекращаются.

Бизнесу также возвратят 98% сумм штрафов в счёт предстоящих платежей.

В месячный срок поручено внести в правительство законопроект о поправках в Налоговый кодекс.

История вопроса

Статья 227−1 была введена в новую редакцию Налогового кодекса 11 марта 2022 года, а вступила в силу через три месяца после утверждения — 13 июня. Статья предусматривает требования:

по отображению фискальных отметок либо оснащение автоматизированными измерительными средствами учёта;

обеспечению интеграции с информационными системами налоговых органов;

правила обязательной цифровой маркировки товаров (алкогольная и табачная продукция, пиво, лекарства, бытовая техника, с 1 марта 2024 года — вода и напитки) средствами идентификации для производителей, импортёров и продавцов.

Как сообщил ранее Spot со ссылкой на Налоговый комитет, в прошлом году по данной статье были оштрафованы 254 предприятия, а в этом году — 1083.

Налоговые консультанты и предприниматели отмечали, что налоговые органы штрафуют предприятия торговли и общепита за использование программ для внутреннего учёта R-Keeper, Jowi, iiko и других систем за отсутствие интеграции с кассовыми аппаратами, то есть с системой налоговых органов.

В декабре 2023 года стало известно, что Торгово-промышленная палата Узбекистана разработала проект постановления президента, согласно которому планируется списать штрафы на 400 млрд сумов, назначенные по статье 227−1 Налогового кодекса за отсутствие интеграции. Планировалось также смягчить снизить штраф со 100% до 20% от суммы выручки (оборота), а также рассмотреть возможность классификации правонарушений, введение дополнительных пунктов в статью в зависимости от тяжести нарушения.

После этого ТПП, Налоговый комитет и бизнес-омбудсман провели ряд встреч для обсуждения проблем в сфере, в том числе применение статьи 227−1 НК. Власти заявили, что учтут предложения бизнеса.