Ташкентский городской суд по уголовным делам на заседании 26 февраля обязал некоторых подсудимых по делу о сиропе «Док-1 Макс» выплатить компенсацию родным погибших и пострадавших детей, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Бывший директор Quramax Medikal, гражданин Индии Сингх Рагвендра Пратар, менеджер по регистрациям в Quramax Нурия Мирзаахмедова, бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардор Кариев, его заместители Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев, Шоюсуф Шодманов, Жахонгир Эркиний в солидарном порядке должны выплатить семьям погибших и пострадавших детей от лекарств «Док-1 Макс» и «Амбронол» 75,6 млрд сумов в качестве компенсации морального ущерба:

по 1 млрд сумов — 68 погибшим детям и 4 детям с тяжёлым состоянием здоровья;

по 500 млн сумов — 4 пострадавшим детям с удовлетворительным состоянием здоровья;

по 200 млн сумов — 8 пострадавшим детям, которые выздоровели.

Это намного выше того, что просил прокурор. Гособвинитель ранее просил суд взыскать с подсудимых по 100 млн сумов родным 68 погибших детей и 16 детей с тяжёлым состоянием здоровья (8,4 млрд сумов), а также 20 млн сумов — для 2 детей с лёгкими травмами.

Для взыскания материального ущерба потерпевшим необходимо обратиться в суд по гражданским делам.

С Шоюсуфа Шодманова взыскивается в пользу государства сумма взятки от Quramax чиновникам в 881,8 млн сумов, а с Азимова и Мусаева — 93,8 млн сумов. В пользу государства также предписывается взыскать 5,42 млрд сумов налоговой задолженности с Сингха Рагвендра Пратара, Бахтиёра Кабаралиева и Элёра Мирзаахмедова в солидарном порядке.

Как мы сообщали ранее, суд приговорил экс-главу Агентства по развитию фармотрасли Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе «Док-1 Макс», его заместителей — к 16 годам, а бывшего директора Quramax, гражданина Индии Сингха Рагвендра Пратара, — к 20 годам колонии.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам с августа 2023 года рассматривал уголовное дело, связанное со смертью минимум 69 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп от кашля «Док-1 Макс». Подсудимыми проходят 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).

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