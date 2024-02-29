Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 февраля посетил Амударьинский район Каракалпакстана, где принял участие в церемонии открытия нового моста.

По данным пресс-службы главы государства, это стратегически важное сооружение имеет большое экономическое и социальное значение. Президент инициировал проект 13 декабря 2020 года на встрече с активом Хорезмской области.

Шавкат Мирзиёев сначала оценил качество моста, проехав по нему на поезде и автомобиле, затем провёл встречу с представителями общественности, на которой подчеркнул огромное значение объекта для региона и его жителей.

«Развитие Приаралья, в частности Республики Каракалпакстан, прежде всего смягчение последствий экологического кризиса и создание благоприятных условий для населения, проживающего в сложных условиях, является одной из основных целей стратегии развития Нового Узбекистана. Как я говорил ранее, судьба Каракалпакстана — это судьба Узбекистана, счастье и благополучие народа Каракалпакстана — это счастье и благополучие всего народа Узбекистана. Сегодня мы делаем ещё один важный шаг на этом пути», — сказал он.

Ранее люди пользовались старым понтонным мостом, установленным здесь в 1950-е годы. Каждую весну, когда таял лёд и уровень воды в реке повышался, передвижение по мосту серьёзно усложнялось, что создавало немало трудностей для жителей по обеим берегам реки, говорится в сообщении.

Например, жителям Амударьинского района, чтобы добраться на автомобиле в Нукус, приходилось ехать через Ургенч и Беруни, преодолевая дополнительно 180 км. На поезде путь лежал через мост в Хазораспе, что на востоке Хорезма.

Как отмечает пресс-служба президента, «благодаря новому мосту эти трудности исчезнут, и расстояния сократятся». Он обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом.

Длина моста составляет 423 метра. Вместе с ним была построена железная дорога длиной 85 км, соединяющая станции Шават и Караузяк, а также три вокзала. Стоимость проекта в 2021 году оценивалась в 174 млн долларов. Реализация проекта, по данным «Узбекистон темир йуллари», осуществлялась за счёт собственных средств компании и привлекаемых кредитных ресурсов. Строительство моста вёл трест «Куприккурилиш», входящий в состав компании. Изначально строительство моста планировалось завершить к сентябрю 2022 года.

Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в четыре раза, и в течение суток по ней может проезжать 12 тысяч автомобилей. Это позволит сэкономить два часа времени для 48 тысяч пассажиров и обеспечить безопасное пересечение реки. Мост способен пропускать до 24 пар поездов в обе стороны, что сократит железнодорожное расстояние на 180 км и время доставки грузов до 6 часов. Это позволит удвоить годовой объем перевозки грузов и снизить стоимость перевозки в два раза, говорится в сообщении.

Планируется открытие новых железнодорожных направлений в Казахстан и Россию.

Кроме того, благодаря перевозке камня из карьеров Караузякского района поездами, а не грузовым транспортом, улучшится сохранность автомобильных дорог, обслуживающих 4 миллиона жителей и туристов в регионе Приаралья. Это принесёт большую пользу как населению, так и предпринимателям и туристам, отметили в пресс-службе главы государства.

«Этот величественный мост, который мы вместе построили, значит намного больше, чем просто ещё один инфраструктурный объект. Этот мост прежде всего является мостом крепкого доверия и дружбы, единства и сотрудничества между узбекским и каракалпакским народами. Это путь к Новому Узбекистану и Новому Каракалпакстану, путь к развитию и процветанию. Поздравляю всех нас с этим историческим днём, когда сбываются мечты тысяч наших соотечественников, живущих на обоих берегах этой великой реки, — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент также сообщил, что в этом году железнодорожная линия «Бухара — Ургенч — Хива», а начиная с 2025 года линия «Мискин — Нукус» будут электрифицированы. В результате будет запущено движение скоростных поездов в Хиву и Нукус, что облегчит местным жителям поездки в другие города страны. Ожидается, что за счёт этих проектов вдвое сократятся транспортные расходы, пассажиропоток увеличится на 30%.