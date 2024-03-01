Для Хорезмской области будет принята трёхлетняя программа развития туризма, являющегося одним из основных драйверов роста региона. Об этом на совещании в Ургенче в пятницу заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Согласно плану, поступления в Фонд поддержки туризма в течение трёх лет будут оставаться в Хорезмской области.

Для туристов будет внедрена виза «Узбекистан — мой второй дом», позволяющая в течение года посещать Хорезм неограниченное количество раз.

Отели и гастротуризм

Отметив нехватку гостиниц в ряде районов области, глава государства сообщил, что для строительства гостиниц и зон отдыха, а также расширения имеющихся будут выделяться кредиты сроком на 7 лет по ставке 18% годовых с 2-летним льготным периодом.

В Ургенче планируется построить музеи «Лязги» (по названию хорезмского танца) и «Авеста» (собрание священных текстов зороастрийцев).

Шавкат Мирзиёев также отметил большой интерес туристов к хорезмской кухне, однако указал на недостаточную работу по её продвижению как внутри страны, так и за рубежом.

Для развития гастрономического туризма могут быть открыты круглосуточные рестораны, кафе и ряды уличной еды.

Фото: Пресс-служба президента.

Новые авиарейсы, троллейбусы и электробусы

Развитие туризма и сферы услуг в целом невозможно без качественного транспортного сообщения, продолжил президент.

Он сообщил о планах выделения субсидий на 30 млрд сумов для снижения стоимости внутренних авиарейсов.

Намечено наладить регулярные авиарейсы из Ургенча в Термез, города Ферганской долины, Самарканд и Бухару, а также в Санкт-Петербург, Мадрид, Франкфурт, Пекин и Урумчи.

Интервалы движения троллейбусов между Ургенчем и Хивой планируется сократить в два раза. Кроме того, из Ургенча в Хиву и Ханки должно быть налажено движение электробусов, сообщил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также подчеркнул важность привлечения частного партнёра к управлению и модернизации аэропорта Ургенча.