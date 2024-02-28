Жители многоквартирного дома №60 по улице Юнуса Раджаби в Яккасарайском районе столицы второй год борются за сохранение своего двора и футбольного поля на нём. «Газета.uz» подробно писала об угрозе застройки. В поддержку сохранения спортивной площадки Ассоциация футбола Ташкента проводила на поле детский турнир между тремя районами столицы.

Несмотря на усилия жителей и спортивных организаций, в январе 2024 года рядом с полем появился паспорт объекта: на его месте планируется построить 5-этажное офисное здание с парковкой. «Газета.uz» рассказывает, как развивается история.





17 августа 2022 года жители случайно обнаружили междомовую территорию площадью 0,0561 га на сайте e-auksion.uz. Торги должны были состояться 13 сентября 2022 года. В августе жители обратились в Чиланзарский межрайонный суд по административным делам с просьбой приостановить аукцион. Суд удовлетворил иск, однако торги всё-таки провели. Судья рекомендовал жителям подать иск на решение хокима города о передаче территории двора площадью 30 соток в городской резервный фонд. Муниципальный статус земли позволяет государству выставлять её на торги, опасаются жители.

По рекомендации суда они подали иск в Чиланзарский межрайонный суд по административным делам с просьбой отменить решение хокима. Суд отказал истцам, с таким же решением завершился процесс в Ташкентском городском суде по административным делам и Верховном суде. Приёмная президента и районная прокуратура на обращение жителей ответила отпиской. Несмотря на это, строительная волна на время утихла.

Жительница дома №60 Мукаррам Бахрамходжаева полагает, что передышку им обеспечила борьба.

«Владелец утверждал, что строить больше не намерен и пытался вернуть деньги. Но поскольку и Верховный суд оставил решение хокима в силе, застройщик передумал и пришёл к нам с готовым проектом», — говорит Муккарам Бахрамходжаева.

В начале января 2024 года в махаллинском комитете должна была состояться встреча с владельцем участка Дониёром Юсуповым и замхокима Яккасарайского района. Представитель администрации района на собрание не явился, а застройщик оставил на рассмотрение жителей пакет документов с разрешением на строительство и эскизный проект, согласованный с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно документам, проект соответствует требованиям СанПиН. Положительное заключение дали коммунальные службы, а также Агентство культурного наследия. На месте поля планируется построить пятиэтажное офисное здание с подземной парковкой и торговыми площадками на нижних этажах.





Жители также недовольны тем, что первоначально на аукцион было выставлено 5,61 соток земли, но вокруг объекта будут подъездные пути для машин, и здание займёт больше территории, чем указано в эскизных документах. Кроме того, вся транспортная нагрузка офиса ляжет на двор и станет дополнительным бременем для жителей.

«По цоколю здание займёт 560 кв. м земли — всю купленную территорию, — говорит житель дома Валерий Лавков. — Но на эскизном проекте отсутствуют футбольное поле, гаражи, мусорка, а вокруг всего здания — широкая полоса, похожая на асфальт, — машины как-то должны подъезжать к зданию. Если здание построят на выкупленной территории, то всё остальное планируется на невыкупленной».

Жители опасаются, что проект уничтожит спортивно-рекреационную функцию жилого двора. Сегодня это футбольное поле — единственное во всей махалле на 7000 жителей. Им пользуются дети четырёх многоквартирных домов и коттеджей в округе. Мукаррам Бахрамходжаева отмечает, что поле построено и благоустроено на средства жителей, однако перевести его на баланс дома им не удалось.





«Очень важно развивать именно дворовой футбол, потому что занятия в школах и секциях не дают необходимого количества физических нагрузок ребёнку, — комментировал „Газете.uz“ вице-президент Ассоциации футбола Ташкента, заслуженный спортсмен и тренер по футболу Азамат Абдураимов. — Детство большинства мальчишек проходит во дворе, поэтому игровые площадки должны быть во всех махаллях».

После проведения показательного детского матча в сентябре 2023 года Ассоциация футбола намеревалась обратиться в хокимият города с просьбой включить это поле в реестр футбольных полей Ташкента. В случае положительного заключения ассоциация намеревалась найти спонсора, на чьи средства на поле можно было бы установить ночное освещение и нарисовать разметку.

Жители махалли и Азамат Абдураимов во время детского турнира.



В хокимият Ассоциация футбола, по словам Азамата Абдураимова, не обращалась. Однако ведомство просило Верховный суд оказать содействие в признании недействительным решение хокима Яккасарайского района, чтобы сохранить футбольное поле и в дальнейшем передать его на баланс Ассоциации футбола Ташкента.

В письме, адресованном суду (имеется в распоряжении редакции), говорится, что для развития массового футбола ассоциация организовала пилотный проект школы футбола Tashkent Kids. Её посещают 22 мальчика и девочки, проживающие в махалле «Юнус Раджаби», и футбольное поле во дворе дома №60 является основным тренировочным полем для детей этой махалли.

Строительство затронет многолетние деревья, растущие вокруг купленного участка. Двор навсегда лишится значительной части зелени. Шум отнимет у жителей покой, во дворе не останется птиц. Вся строительная техника будет попадать во двор через единственный въезд, расположенный между жилыми домами. Здание будет строиться в нескольких метрах от стены государственного детского сада. Пострадает пункт приёма мусора — очень ухоженный и уютный, с кошками, которых приручили жители домов.

«Когда строительство офиса завершится, от зелёной части нашего двора практически ничего не останется. В распоряжении жителей будет только узенькая дорожка вдоль дома №60. Но поскольку она служит единственным въездом в замкнутую дворовую территорию, она всегда запаркована. Где людям гулять с колясками и отдыхать? Нас будто постепенно выселяют из собственного двора. Как бы наш дом „не помешал“ владельцу, перекрыв путь к основной дороге», — говорит жительница дома №60 Галина Лавкова.





Строительство также может потребовать переноса коммуникаций, в результате чего многоквартирные дома столкнутся с отключениями.

19 февраля жители отнесли ревизионную жалобу в судебную коллегию по административным делам Верховного суда. Заседание должно состояться в начале апреля. Пока инициативная группа собирает документы.

Активисты намерены повторно подавать иск в суды трёх инстанций о том, что хокимият неверно передал земли в государственный резервный фонд. Жители объясняют, что у хокимията не было оснований передавать землю в резервный фонд, поскольку она не пустовала — на ней располагается футбольное поле, которым население активно пользуется. Кроме того, на территории высажены деревья.

«За полтора года противостояния застройщику мы очень устали и утратили хоть какое-то доверие к органам государственной власти. Но сдаваться не собираемся. Пока в наших силах что-то изменить, мы будем бороться до последнего», — говорит Мукаррам Бахрамходжаева.