Ташкентский городской суд по уголовным делам на заседании 26 февраля вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о сиропе «Док-1 Макс», передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Председательствующий судья Муса Юсупов признал бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардора Кариева виновным по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 186−3 Уголовного кодекса Узбекистана (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлёкшее человеческие жертвы / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет) и пункту «а» части 2 статьи 209 Уголовного кодекса (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом). Он приговорён к 18 годам лишения свободы с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Такой же срок просил прокурор. Исчисление срока наказания начинается с 24 января 2023 года (дата заключения под стражу).

Его заместители Амирхон Акбар угли Азимов и Нодирбек Дильшодович Мусаев признаны виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 186−3 (производство, изготовление, приобретение, хранение…, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлёкшее человеческие жертвы), части 1 статьи 205 через статью 25 (покушение на злоупотребление властью или должностными полномочиями), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пункту «г» части 2 статьи 210 УК (получение взятки по предварительному сговору группой должностных лиц) получили по 16 лет колонии с лишением права работать на руководящих должностях в госорганах в течение 2 лет и 6 месяцев.

Срок наказания исчисляется с 30 января и 6 января 2023 года.

Директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар (Singh Ragvendra Pratar), гражданин Индии, приговорён к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 186−3, части 3 статьи 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов, совершенное в особо крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет), по пункту «а» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование повторно или опасным рецидивистом) и части 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа).

Такой же срок просил у суда гособвинитель.

Менеджер по регистрациям в Quramax Medikal Нурия Мирзаахмедова признана виновной по пунктам «а, б» части 4 статьи 186−3 через статью 28 УК (соучастие в производстве, изготовлении, приобретении, хранении…, а также нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, повлёкшее человеческие жертвы), пунктам «а, б» части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершённое повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и частью 3 статьи 228 (использование заведомо подложного документа) и приговорена к 10 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ей запрещено покидать территорию Узбекистана, сообщать о смене места проживания и работы, временами проходить регистрацию в ОВД.

Главный бухгалтер Quramax Medikal Элёр Мирзаахмедов признан виновным по части 3 статьи 184 УК (уклонение от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере) и приговорён к 4 годам ограничения свободы.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 68 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech в Узбекистане, включая сироп от кашля «Док-1 Макс», с августа 2023 года. Подсудимыми проходили 23 человека (18 мужчин и 5 женщин).

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