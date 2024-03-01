В Бухаре продолжается масштабный снос зданий и сооружений в центре города для строительства этнографического туристического центра «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара»). «Газета.uz» писала о начале сноса центрального стадиона, здания хокимията города и специализированной школы искусств.

Наши корреспонденты посетили город, чтобы увидеть происходящее своими словами и задать вопросы представителям властей. Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж из Бухары, происходящее в которой сейчас обсуждает весь Узбекистан. Мы также поговорили с главным архитектором Бухарской области Зухриддином Мухиддиновым, который прокомментировал необходимость строительства туристического центра «Вечная Бухара».

Снос здания хокимията города Бухары. Международная организация Alerte Héritage ранее заявляла, что здание, построенное в 1970 году, «до последней реконструкции являлось выразительным памятником советского модернизма».

«В последние годы с развитием сферы туризма поток отечественных и иностранных туристов в Бухару сильно вырос. Решение построить этнографический туристический центр „Бокий Бухоро“ было принято, чтобы создать удобные условия для жителей Старой части города и сократить нагрузку на эту часть города», — сказал главный архитектор.

Снос здания хокимията города Бухары.

«При разработке генерального плана будущего центра обсуждались и анализировались разные варианты. В итоге была выбрана территория в 32 га в буферной зоне Старого города. Причина — расположенние здесь целого ряда административных зданий: хокимиятов города и области, управления финансов, областного отделения народной приёмной [президента], зданий организаций и центрального стадиона создавали определённого рода проблемы для этой территории. Жители всех районов области, чтобы посетить этот административный центр, пересекали город с севера на юг по улице Ислама Каримова. Это создавало неудобства и заторы в движении транспорта», — сказал Зухриддин Мухиддинов.

Он сообщил, что часть административных зданий будет переселена в ныне строящийся Bukhara City . В частности, разработаны проекты размещения там хокимиятов города и области, а также областной прокуратуры (год назад мы писали, что спустя почти четыре года после начала строительства территория «сити» выглядела заброшенной).

Снос спортивного комплекса «Бухара арена».

Активными темпами ведётся снос спортивного комплекса «Бухара арена» и футбольного стадиона, рассчитанного на 22,7 тысячи зрителей и построенного в 2022 году. Здесь работали около 10 единиц техники и десятки рабочих. На форме некоторых из них видны эмблемы компании Enter Engeneering.

«Центральный стадион также создавать определённые неудобства. При проведении здесь государственных мероприятий и футбольных матчей перекрывались две-три улицы и также возникали транспортные заторы. На юге Бухары сейчас создаётся массив „Сад Нового Узбекистана“ площадью 50 га. На территории 18 га планируется разместить центральный стадион, сейчас ведутся проектные работы», — сказал главный архитектор области.

Снос «Бухара арены».

Снос школы искусств.

С площади Памяти и почестей в Бухаре, как мы уже писали, увезли монумент Скорбящей матери, который только в 2019 году вернули на это место из парка Саманидов. Как сообщили ранее «Газете.uz» в пресс-службе областной администрации, памятник перенесут в парк в Кагане.

Работы по сносу на Площади памяти в Бухаре.

Предыстория

В январе 2023 года стало известно о переносе из центра Бухары для строительства турцентра 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов области и города, новые здания областной прокуратуры и Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, «Бухара арены», ЗАГСа и другие.

После недовольства жителей хокимият сообщил о переносе проекта в другое место, но в январе 2024 года стало известно, что проект будет всё-таки реализован на изначально запланированном месте. Почти все объекты, включая стадион, будут снесены, подтвердили в администрации области.

Реализация проекта стоимостью 470 млн долларов на площади 32,6 га планируется на 2024−2026 годы. Иностранным инвестором указана компания с неполным названием (PTE Ltd) из Сингапура. Ранее подрядчиком проекта была выбрана сингапурская Enter Engeneering PTE Ltd.

Решением правительства концепцию проекта было поручено согласовать с ЮНЕСКО с учётом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью Бухары. Однако в международной организации заявили, что ещё не давали своего заключения. «Газета.uz» направляла запрос в представительство ЮНЕСКО в Ташкенте, но пока не получила ответ.