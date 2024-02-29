В 2023 году в Узбекистане зарегистрировано 9839 дорожно-транспортных происшествий, что на 63, или на 0,6% меньше, чем в 2022 году (9902). В 2021 году было 10001. Об этом стало известно на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности, где заслушана информация о работе МВД.

Число пострадавших в этих авариях снизилось с 9606 в прошлом году до 9209 (на 4,1% меньше). Умерших в результате ДТП также стало меньше — 2282 (меньше на 74 человека, или -3,1%).

В прошлом году произошло 1794 аварии с участием детей. В них пострадали 1568 детей и погибли 263 ребенка. Данные по смертности детей за 2022 год не сообщались, но за 10 месяцев того года погибли 226 детей.

По данным Сената, из-за того, что «на автодорогах не в полной мере и неэффективно установлен действенный контроль за обеспечением безопасности пешеходов», в 2023 году всего зафиксировано более 16 миллионов правонарушений, в том числе более 13 млн грубых нарушений, около 42 тысяч — нарушений, связанных с управлением транспортом в нетрезвом виде, свыше 300 тысяч правонарушений пешеходов.

Большинство обращений в Сенат по поводу деятельности органов внутренних дел «содержат нарекания относительно невоспитанных действий сотрудников, особенно сотрудников дорожно-патрульной службы, и их грубого обращения с участниками дорожного движения», говорится в сообщении.

Поэтому комитет планирует детально изучить факторы, вызывающие недовольство населения вопросами безопасности дорожного движения, в частности, состояние радаров, установленных на автодорогах, нормы их установки, а также несоответствия в нормативно-правовых актах.

Напомним, Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана ставила задачу снизить в течение 2023 года количество дорожно-транспортных происшествий в стране и смертельных случаев в них на 15%, однако, как видно из статистики, госорган не справился с этой задачей.