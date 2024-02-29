Авиакомпания-лоукостер Humo Air после 10 марта временно приостанавливает перелёты внутри Узбекистана, сообщила пресс-служба компании.

В расписание авиакомпании на 1−10 марта также внесены изменения, отмечается в её Telegram-канале. Обновлённое расписание в скором времени должно быть опубликовано на сайте компании, сообщили «Газете.uz» в администрации Humo Air. Предварительно может измениться расписание рейсов в Самарканд и Фергану, кроме того, расписание рейсов в Нукус изменится с утреннего на вечернее.

Все билеты, проданные на даты с 11 по 30 марта, подлежат возврату, подчеркнул собеседник «Газеты.uz». О способах возврата билетов планируется объявить позже. Сейчас на сайте размещена форма запроса на возврат билета и соответствующий бланк.

Авиакомпания намерена в скором времени открыть международные направления в такие страны, как Казахстан, ОАЭ, Турция, Китай, Катар и Азербайджан. В связи с этим начинается подготовка к её перепланированию и реструктуризации. Отмена внутренних рейсов также связана с этим процессом.

В Humo Air также сообщили «Газете.uz», что прекращают внутренние рейсы до начала апреля, пока в Узбекистан не прибудут новые борты. Всего ожидается поставка трёх самолётов. Продажа авиабилетов, в том числе на зарубежные направления, как ожидается, возобновится с середины марта — на апрель.

Компания планирует сохранить шесть или семь внутренних рейсов, а также низкие цены на все направления, заявили в авиакомпании.

Напомним, Humo Air начала выполнять ежедневные рейсы из Ташкента в Нукус, Самарканд, Карши и Ургенч на самолёте Airbus A320 с 15 декабря прошлого года. За два месяца полётов лоукостер перевёз более 100 тысяч пассажиров внутри Узбекистана.

Humo Air была основана в январе 2020 года на базе государственной «Авиакомпании специальных авиационных работ». Перевозчику было передано 43 самолёта Ан-2 («кукурузники») для коротких внутренних маршрутов в качестве дешёвой альтернативы Uzbekistan Airways. В декабре 2021 года Humo Air запустила рейсы «Фергана — Сох — Фергана», которые совершались два раза в неделю.

В январе 2023 года Humo Air была приватизирована швейцарской инвестиционной компанией ValleyRoad Capital S. A. за 2,4 млн долларов. Инвестор взял на себя ряд обязательств, в том числе увеличить число внутренних рейсов до 60 до 2025 года и обновить парк воздушных судов.

В октябре прошлого года компания заявила о планах получить до конца года три самолёта Airbus и в первый квартал работы выполнить более 1000 рейсов, обслужив свыше 200 тысяч пассажиров.