Программу реновации в Узбекистане необходимо проводить только после принятия парламентом закона о реновации. Об этом заявили в Демократической партии «Миллий тикланиш».

Во вторник президент Шавкат Мирзиёев ознакомился и одобрил порядок реализации проектов реновации в Ташкенте. И. о. хокима столицы Шавкат Умурзаков заявил, что под программу реновации подпадает жильё на территории 500 га, в основном это двухэтажные дома, которые «долгие годы ждут своего решения».

В «Миллий тикланиш» считают, что реновация должна иметь прочную правовую основу и проводиться с учётом мнения собственников жилья и широкой общественности.

Партия одобряет строительство новых домов вместо непригодных к использованию и старых многоэтажных домов, но для разработки программ реновации, прежде всего, должны быть созданы правовые основы. Это необходимо для открытого и прозрачного проведения всего процесса, заявили в партии.

«Если эти работы будут проводиться без принятия закона о реновации, то есть вероятность, что начнутся процессы, подобные ситуации со сносами, нарушившими права собственников и негативно повлиявшие на имидж нашей страны несколько лет назад», — предупредили в политической организации.

Согласно статье 49 Конституции проекты градостроительных документов подлежат общественному обсуждению в порядке, установленном законом.

«В условиях, когда в Узбекистан приходит много инвесторов и развивается туризм, необходимо сохранить древние и исторически значимые здания Ташкента, высотные жилые дома, исторический облик и архитектуру города в целом. Поэтому считаем, что правительству и хокимияту Ташкента целесообразно реализовывать программы реновации только после того, как закон о реновации будет разработан и принят парламентом», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года президент Шавкат Мирзиёев в своём обращении к парламенту впервые заявил о необходимости принятия программы реновации жилья, основанной на опыте мировых мегаполисов.

В следующем году были представлены результаты инвентаризации 34584 многоквартирных домов высотой в два этажа и выше. В 455 домах выявлены признаки аварийного состояния.

В 2021 году по поручению президента в ряде регионов должны были построить новостройки по программе реновации 212 двухэтажек, непригодных для жилья. Тогда же было объявлено о создании специального фонда при МинЖКХ для финансирования ремонтных работ в многоэтажных домах. О статусе проекта информации нет.

В ноябре прошлого года против проведения строительных работ на основе реновации без создания прочной правовой основы для этой процедуры выступала Социал-демократическая партия «Адолат».