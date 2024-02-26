В 2023 году в Узбекистане было зарегистрировано 3599 несовершеннолетних (13−17 лет), совершивших преступления. Это на 15,6% больше, чем годом ранее (3112) и на 40% — по сравнению с 2021 годом (2595). Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

В 2020 году было зарегистрировано 1276 преступлений (это в 2,8 раза меньше, чем в 2023 году), а в 2019 году — 818. Таким образом, за пять лет количество несовершеннолетних, совершивших преступления, выросло в 4,4 раза. Ранее мы писали, что за 2019−2023 годы рост числа зарегистрированных преступлений в Узбекистане составил 2,3 раза.

Из 3599 несовершеннолетних, совершивших преступления в прошлом году (это 4% из 88913 человек, совершивших преступления), 82,6% были привлечены к уголовной ответственности.

744 человека из общего количества были в возрасте 13−15 лет, 2855 человек — 16−17 лет. Доля девушек составила 8,7% — 314 человек.

Наибольшее число несовершеннолетних, совершивших преступления, зафиксировано в Ферганской области — 700 человек. Далее идут Ташкент — 545, Наманганская область — 451 и Ташкентская область — 345 человек. Самые низкие показатели — у Джизакской — 54, Навоийской — 62 и Хорезмской областей — 66 человек.

Источник: Агентство статистики.

По видам преступлений больше всего несовершеннолетних, или 1602, — совершили кражи (годом ранее — 1581), 453 — хулиганство (284, рост на 60%), 135 — мошенничество (134), 181 — грабежи и разбои (162, +11%), 104 — умышленные тяжкие телесные повреждения (74, +40%), 54 — изнасилования и покушения на изнасилование (46, +20%), 27 — вымогательство (16,+70%) 12 — умышленные убийства и покушения на них (10, +20%).

Источник: Агентство статистики.

Кроме того, 57 несовершеннолетних совершили такие преступления, как изготовления или сбыт наркотических средств, 121 — ДТП без смертельного исхода, 4 — изготовления или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

На момент совершения преступления 2730 были учащимися, 510 — рабочими, 148 — не работающими и не учащимися, 8 — служащими, 190 относились к другим категориям.

«Газета.uz» также писала, каких преступлений в Узбекистане в 2023 году стало больше, а каких — меньше.

В начале февраля президент Шавкат Мирзиёев, говоря о количестве преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заявил о необходимости создания системы формирования у детей «иммунитета к правонарушениям» путём воспитания их в духе патриотизма.

Тогда он сообщил, что штат инспекторов-психологов в школах будет передан от МВД в систему Национальной гвардии. Вскоре Нацгвардия подключилась к контролю посещаемости школ.

Президент также подчеркнул важность организации системы содержательного проведения детьми свободного времени, профессиональной ориентации, воспитания и совместной работы с родителям учащихся и активистов махаллей.