Жилые дома на площади 500 гектаров в Ташкенте охватят программой реновации. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил исполняющий обязанности хокима столицы Шавкат Умурзаков, обратила внимание «Газета.uz».

В ходе презентации у президента во вторник стало известно, что утверждён упрощённый порядок реализации проектов на условиях государственно-частного партнёрства, а также порядок реализации проектов реновации в столице и сотрудничества на основе «контракта жизненного цикла».

В проектах реновации будет принимать участие новая госкомпания «Тошкент инвест компанияси» совместно с частным бизнесом.

По словам и. о. хокима, глава государства дал разъяснения о том, каким должен быть механизм реновации.

«Очень много двухэтажных временных строений, которые уже долгие годы ждут своего решения. Все они не отвечают нынешним требованиям. Есть большой риск с точки зрения безопасности. Проработаны механизмы их реновации с привлечением возможностей частного бизнеса. У нас примерно 500 га территорий подпадает под реновацию. И теперь есть механизм по решению данной проблемы, и он открывает большие возможности для частного сектора», — заявил Шавкат Умурзаков.

В ноябре «Газета.uz» сообщала, что проектом правительства Узбекистана предлагается провести «реновацию» домов и торговых пунктов напротив 16-й горбольницы в Чиланзарском районе Ташкента. Речь идёт о «перестройке одноэтажных домов в многоэтажные». Партия «Адолат» выступила против проведения строительных работ на основе реновации в столице без создания прочной правовой основы для этой процедуры.