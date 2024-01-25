Узбекистан и Китай выводят отношения на уровень «всепогодного» стратегического партнёрства
На инвестфоруме в Шэньчжэне глава Узбекистана обозначил приоритетами взаимодействия с Китаем привлечение средств на проекты по глубокой переработке сырья, трансфер технологий устойчивого сельского хозяйства и реабилитации земель, а также продолжение партнёрства в «зелёной» энергетике.
Президент Узбекистана и глава BYD запустили проект по сборке электромобилей в Джизакской области
Президент Узбекистана посетил штаб-квартиру компании BYD в Китае. Там он вместе с главой компании запустил проект по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тысяч единиц в год. Он также поддержал планы компании по началу сборки электробусов BYD в Узбекистане.
Хокимият заявил, что в Ташкенте появится «канатный общественный транспорт» (фото)
Делегация Ташкента во главе с и. о. хокима договорилась с Beijing North Bartholet Ropeway Technology о строительстве линии канатного такси, которая будет дублировать наземный транспорт. Власти обещают представить проект населению. Линия может пройти по улице Новый Узбекистан.
Основная ставка оставлена на уровне 14% годовых
Центробанк принял решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14%. Общая инфляция в 2024 году в Узбекистане ожидается на уровне 8−9%, рост реального ВВП — на уровне 5,5−6%
Экологи проверяют теплицы вокруг Ташкента на предмет загрязнения
Минэкологии проверяет тепличные хозяйства в Ташкентской области на предмет загрязнения воздуха и наличие оборудования по очистке вредных газов. Ранее мы сообщали, что вокруг столицы работает 631 теплица на 1314 га, из них 60% используют угольное топливо в соответствии с мерами по экономии газа.
Китайская SANY планирует построить ветряную электростанцию в Каракалпакстане
Президент Узбекистана поддержал планы китайской компании SANY по строительству ветряной электростанции в Каракалпакстане и локализации производства ветряных турбин. Он также обсудил внедрение стандартов обеспечения энергобезопасности и снижения потерь в энергосетях с руководством компании CSG.
С началом дождя загрязнение воздуха в Ташкенте снизилось
Уровень загрязнение воздуха в Ташкенте частицами PM2,5 утром (104,8 мкг/м3) превышал рекомендованный ВОЗ предел в 21 раз. После начала дождя во второй половине дня качество воздуха улучшилось со «вредного» до «среднего», показатель PM2,5 снизился до менее 30.
С вещами на выход. Премьера спектакля о Сергее Параджанове в театре «Ильхом»
Премьерой спектакля «Свободный аукцион имени Сергея Параджанова» театр «Ильхом» отмечает день рождения своего основателя Марка Вайля, трагически погибшего в 2007 году. О пересечениях судеб ташкентского коллектива и советского кинорежиссёра рассказывает обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.
Отабек Сатторий не намерен обжаловать приговор суда
Правозащитник Абдурахмон Ташанов посетил блогера Отабека Сатторий в колонии-поселении, куда он был переведён в декабре. По его словам, осуждённый может выйти на свободу весной в рамках порядка, предусмотренного законом. Сатторий сообщил, что не намерен обжаловать приговор с целью оправдать себя
Задержаны обещавшие выезд в США, Канаду и Францию
В Ташкенте и Самаркандской области задержаны обещавшие отправить сограждан в США, Канаду и Францию. За свои услуги они требовали до 32 тысяч долларов.
Почти 10 кг опия везли в мешках с цементом (видео)
В мешках с цементом, которые перевозились из Самарканда в Ургенч, было обнаружено 9,7 кг опия. Сообщается, что наркотики были ввезены из Таджикистана.
Заключённый в колонии-поселении задержан по подозрению в крупном мошенничестве
Заключённый в колонии-поселении в Ахангаране был задержан при получении 28,5 тысячи долларов. Два его предполагаемых сообщника до этого были задержаны при получении 29 тысяч долларов. Они обещали стройфирме помочь получить без тендера проект водопровода в Хорезме стоимостью 5,8 млн долларов.
В мире
Африка стала мировым эпицентром терроризма — глава ООН
Всего за несколько лет Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма, который быстро распространяется, заявил глава ООН. Он призвал мировое сообщество «бороться с этим адом сейчас», пока ситуация не вышла из-под контроля.
В Японии поджигателя аниме-студии приговорили к смертной казни
Суд в Японии приговорил обвиняемого в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в 2019 году к смертной казни. В пожаре погибли 36 человек, больше 30 пострадали. Это стало одним из самых массовых убийств в стране. Подсудимый считал, что студия украла его работу.
В Саудовской Аравии откроется первый магазин с алкоголем
Первый алкогольный магазин откроется в Саудовской Аравии впервые за несколько десятилетий. Купить продукцию там смогут только иностранные дипломаты из немусульманских стран.Таким образом власти хотят бороться с незаконной торговлей алкоголем, который дипмиссии получают через почту.
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