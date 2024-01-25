На инвестфоруме в Шэньчжэне глава Узбекистана обозначил приоритетами взаимодействия с Китаем привлечение средств на проекты по глубокой переработке сырья, трансфер технологий устойчивого сельского хозяйства и реабилитации земель, а также продолжение партнёрства в «зелёной» энергетике.

Президент Узбекистана посетил штаб-квартиру компании BYD в Китае. Там он вместе с главой компании запустил проект по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тысяч единиц в год. Он также поддержал планы компании по началу сборки электробусов BYD в Узбекистане.

Делегация Ташкента во главе с и. о. хокима договорилась с Beijing North Bartholet Ropeway Technology о строительстве линии канатного такси, которая будет дублировать наземный транспорт. Власти обещают представить проект населению. Линия может пройти по улице Новый Узбекистан.

Центробанк принял решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14%. Общая инфляция в 2024 году в Узбекистане ожидается на уровне 8−9%, рост реального ВВП — на уровне 5,5−6%

Минэкологии проверяет тепличные хозяйства в Ташкентской области на предмет загрязнения воздуха и наличие оборудования по очистке вредных газов. Ранее мы сообщали, что вокруг столицы работает 631 теплица на 1314 га, из них 60% используют угольное топливо в соответствии с мерами по экономии газа.

Президент Узбекистана поддержал планы китайской компании SANY по строительству ветряной электростанции в Каракалпакстане и локализации производства ветряных турбин. Он также обсудил внедрение стандартов обеспечения энергобезопасности и снижения потерь в энергосетях с руководством компании CSG.

Уровень загрязнение воздуха в Ташкенте частицами PM2,5 утром (104,8 мкг/м3) превышал рекомендованный ВОЗ предел в 21 раз. После начала дождя во второй половине дня качество воздуха улучшилось со «вредного» до «среднего», показатель PM2,5 снизился до менее 30.

Премьерой спектакля «Свободный аукцион имени Сергея Параджанова» театр «Ильхом» отмечает день рождения своего основателя Марка Вайля, трагически погибшего в 2007 году. О пересечениях судеб ташкентского коллектива и советского кинорежиссёра рассказывает обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров.

Правозащитник Абдурахмон Ташанов посетил блогера Отабека Сатторий в колонии-поселении, куда он был переведён в декабре. По его словам, осуждённый может выйти на свободу весной в рамках порядка, предусмотренного законом. Сатторий сообщил, что не намерен обжаловать приговор с целью оправдать себя

В Ташкенте и Самаркандской области задержаны обещавшие отправить сограждан в США, Канаду и Францию. За свои услуги они требовали до 32 тысяч долларов.

В мешках с цементом, которые перевозились из Самарканда в Ургенч, было обнаружено 9,7 кг опия. Сообщается, что наркотики были ввезены из Таджикистана.

Заключённый в колонии-поселении в Ахангаране был задержан при получении 28,5 тысячи долларов. Два его предполагаемых сообщника до этого были задержаны при получении 29 тысяч долларов. Они обещали стройфирме помочь получить без тендера проект водопровода в Хорезме стоимостью 5,8 млн долларов.

В мире

Всего за несколько лет Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма, который быстро распространяется, заявил глава ООН. Он призвал мировое сообщество «бороться с этим адом сейчас», пока ситуация не вышла из-под контроля.

Суд в Японии приговорил обвиняемого в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в 2019 году к смертной казни. В пожаре погибли 36 человек, больше 30 пострадали. Это стало одним из самых массовых убийств в стране. Подсудимый считал, что студия украла его работу.

Первый алкогольный магазин откроется в Саудовской Аравии впервые за несколько десятилетий. Купить продукцию там смогут только иностранные дипломаты из немусульманских стран.Таким образом власти хотят бороться с незаконной торговлей алкоголем, который дипмиссии получают через почту.

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