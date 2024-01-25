Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма, где такие группировки, как ИГИЛ, «Аль-Каида» и их филиалы используют местные конфликты для своих целей, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Всего за несколько коротких лет Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма. Этот ад распространяется и поглощает миллионы африканцев», — сказал он на заседании Глобального договора ООН по контртеррористической деятельности.

Гутерриш отметил, что террористическая угроза остаётся активной в Сомали, Демократической Республике Конго, Мозамбике, а также по всему Сахелю (регион в Африке).

«Опасность быстро распространяется на прибрежные страны, например Бенин и Того. Тревожная тенденция очевидна… В каждом случае мирное население платит самую высокую цену. В конечном итоге её платит все человечество», — подчеркнул глава ООН.

Гутерриш призвал мировое сообщество «бороться с этим адом сейчас, прежде чем он выйдет из-под контроля». Он сказал, усилия по борьбе с терроризмом должны быть сосредоточены устойчивом, инклюзивном развитии и правах человека.

«Изоляция, неравенство, ограниченный доступ к школе, отсутствие возможностей трудоустройства, подрыв доверия к правительству, институтам и верховенству закона, нарушения прав человека и ощущение безнаказанности — в совокупности эти условия способствуют распространению терроризма. Мы должны разорвать этот порочный круг», — заявил глава ООН.

Гутерриш также добавил, что Африка — «континент, полный потенциала», но реализовать его можно только победив терроризм.