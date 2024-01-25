В Саудовской Аравии впервые за более чем 70 лет откроется первый алкогольный магазин. Напитки в нём будут продавать только иностранным дипломатам немусульманского вероисповедания, сообщает BBC News.

Магазин откроется в ближайшие несколько недель в дипломатическом квартале столицы страны, Эр-Рияде. Власти утверждают, что таким образом борются с незаконной торговлей алкоголем, который иностранные дипломаты ввозят, используя дипломатическую почту, а затем «бесконтрольно обмениваются» им.

Чтобы купить продукцию в магазине, покупателям будет необходимо зарегистрироваться через мобильное приложение и получить разрешение правительства. Действуют и другие ограничения: лица младше 21 года в магазин не допускаются, посетители также должны быть в «соответствующей одежде».

Кроме того, будет установлен месячный лимит на покупки — до 240 «баллов» алкоголя. Один литр виски, например, будет стоить шесть очков, литр вина — три балла, литр пива — один балл.

Хотя в исламе алкоголь запрещён, Саудовская Аравия примирительно относилась к его присутствию в стране до 1952 года, объясняет BBC News. Ситуация изменилась после того, как в 1951 году саудовский принц Мишари бин Абдель Азиз Аль-Сауд в пьяном состоянии застрелил на вечеринке в Джидде британского вице-консула Сирила Усмана. Год спустя отец Мишари, король Абдул-Азиз, полностью запретил продажи алкоголя.