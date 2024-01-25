Загрязнение воздуха Ташкента мелкодисперсными частицами PM2,5 (диаметром до 2,5 микрометра) после начала дождя во второй половине дня четверга снизилось со «вредного» в 8:00 часов до «среднего» в 17:00, сообщил Узгидромет.

В период между 16:00 и 17:00 содержание PM2,5 в районе улицы Бодомзор йули, где расположен Узгидромет, составило 28 мкг/м3, площади Дружбы народов — 23 мкг/м3.

В 8:00 средний показатель РМ2,5 в городе составил 104,8 мкг/м3, что превысило рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 20,9 раза (5 мкг/м3). В 20:00 среды эта цифра составляла 59,8 мкг/м3, или в 11,9 раза выше рекомендуемого ВОЗ уровня.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане отсутствует норматив по содержанию в атмосферном воздухе частиц РМ2,5, и специалисты разрабатывают национальные стандарты в этой области. В разных странах он различается.