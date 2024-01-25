Не реализовав и сотой доли своих идей, Сергей Параджанов стал признанным киноклассиком, а многие приёмы и формы в советском кино вышли из его «Теней забытых предков». Запрет на съёмки и прокат фильмов, следствие, тюрьма не остановили его творчества. Именно этот трагический контекст жизни советского кинорежиссёра лёг в основу нового спектакля «Ильхома», знакомого с темой запретов и табу не понаслышке.

Фото: Эльвина Саркисова.

Приглашённый для новой работы режиссёр из России Александр Плотников окончил курс режиссуры Камы Гинкаса в Школе сценических искусств Константина Райкина и успел поучиться на сценариста во ВГИКе. Сейчас Плотников работает, в основном, на независимых площадках, и каждый спектакль основан на его собственных текстах. «Ильхом» как раз-таки и был создан Вайлем для того, чтобы находить новых интересных писателей и режиссёров и воплощать их творческие замыслы на сцене.

Фото: Эльвина Саркисова.

«Это очередная история загубленной, уничтоженной и раздавленной жизни и самое удивительное, что Параджанов пытался везде оставаться свободным, продолжил быть художником и везде находить красоту», — рассказал Плотников в видео-превью к премьере в «Ильхоме».

Фото: Эльвина Саркисова.

Плотников для своей постановки выбрал совершенно новый для Ташкента театральный формат: спектакль-аукцион. В театр приходят за эмоциями, на аукцион — за ними же. Войдя в зал, зрители словно попадают в атмосферу уютного яркого дома Параджанова в Тбилиси, где под потолком тюлевые облака, на столе — старая советская лампа под абажуром, аляповатые ковры и тихая музыка из радиоточки.

Фото: Эльвина Саркисова.

Для коллекционеров впечатлений заготовлена подборка необычных ценностей. Параджанов был большим ценителем самых разнообразных вещей: тканей, значков, картин, украшений, монет. В каждую из этих «мелочей» он вкладывал свою нереализованную творческую энергию. И вещи отвечали ему взаимностью, помогая конструировать красоту даже там, где её не должно быть по всем законам жизни и искусства. У зрителей Ташкента появилась возможность прикоснуться к этим вещам, сделать их частью своей квартиры, жизни, работы.

Фото: Эльвина Саркисова.

Например, несколько лотов рукоделия Параджанова во время его четырёхлетнего тюремного заключения: портреты сокамерников в придуманном им стиле «шансонной графики», «тиара» из кусков колючей проволоки, инкрустированная конфетами, щепотка прометеевского огня в метле для уборки территории. Многое из этих параджановских «перформансов» исчезало, но что-то раздаривалось, расхватывалось, подбиралось и теперь бережно собрано в «Ильхоме» из разных музеев и коллекций по всему свету.

Фото: Эльвина Саркисова.

Команда аукционистов из рядов актёров «Ильхома» подобралась также весьма впечатляющая. Вот уходит одной из зрительниц редкий многофункциональный ковёр, сшитый из тюремных ватников — мастер куража и эксцентрики Наталья Ли знает толк в контакте со зрителем. Вот Петр Кирюхин деловито делится рецептом приготовления своего очередного лота — уголовного дела Параджанова, залитого в 15-килограммовый бетонный блок, а ещё профессионально поясняет содержимое «набора для заключённого».

Фото: Эльвина Саркисова.

Ольга Володина умело переключает регистр эмоций с раскатистого смеха на трагедию: перед зрителями уже лот из драматичной истории Узбекистана — кирпич со следами пуль после расстрела Чолпона, Фитрата, Бехбуди, Кадыри и сотни тысяч наших безвинных соотечественников. И, наконец, Борис Гафуров, продающий коробочку из детства Параджанова, проникновенно, без нажима и пафоса рассказывает о первых жизненных утратах в жизни режиссёра.

Фото: Эльвина Саркисова.

Интерактивный, или, как сейчас говорят, иммерсивный метод взаимодействия актёров и зрителей в «Ильхоме» уже давно не какая-то terra nova, или просто дань театральной моде. Тут как раз ничего особенного нет, ташкентский зритель привычен к такому контакту. Особенно когда со сцены заговорили о проблемах нашей сегодняшней действительности: домашнем насилии, экологии, цензуре и войне.

Фото: Эльвина Саркисова.

Для кого-то кульминацией аукциона стало сожжение под бурные аплодисменты одного из лотов — судебного приговора Параджанову. Для кого-то — совместная «съёмка» фильма по неизвестному сценарию. Финальный титр на импровизированном экране с цитатой Параджанова «Я отомщу миру любовью» позволяет надеется, что именно такая «месть» удалась.

Фото: Эльвина Саркисова.

Зрителей с вещами на выход ждут в «Ильхоме» на новом аукционе имени Сергея Параджанова уже в феврале. Потраченных денег уж точно не надо жалеть: вырученные от продажи лотов средства театр направит на нужды общественного фонда ONA и приюта для собак «Хаёт».