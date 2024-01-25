В Хорезмской области в грузовике, перевозившем цемент из Самарканда в Ургенч, было обнаружено 9 кг 754 г опия, сообщила в четверг пресс-служба СГБ Узбекистана.

Наркотик был расфасован в 10 упаковок, сокрытых в мешках с цементом. Оперативное мероприятие было проведено Службой государственной безопасности совместно с Таможенным комитетом.

В ходе следствия было установлено, что перевозку груза заказал 53-летний житель Ургутского района Самаркандской области. Он был ранее трижды судим по преступлениям, связанным с торговлей наркотиками.

Конечной целью опасного груза был Хорезм. Они были ввезены контрабандным путём из Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу.