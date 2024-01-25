Экологи проверяют тепличные хозяйства в Ташкентской области на предмет загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Экологический мониторинг проводится в связи с обращениями в социальных сетях о повышении уровня загрязнения воздуха в Ташкенте, а также значительном ухудшении состояния воздуха в Зангиатинском, Ташкентском, Кибрайском, Янгиюльском районах Ташкентской области.





По данным Минэкологии, угольные теплицы остаются одной из основных причин загрязнения воздуха. За последние пять лет потребление угля в экономике выросло на 22%. Если в 2018 году использовано 6,8 млн тонн угля, то в 2022 году — до 8,3 млн тонн.

Экологи проверяют виды топлива, используемого в теплицах и состояние устройств. Исследуется также соблюдение норм из заключений государственной экологической экспертизы, выданных на теплицы, а также наличие устройств очистки вредных газов.

Каждой теплице выдаются предупредительные письма о необходимости соблюдения всех законных предписаний и соответствующих мерах, которые будут применены в случае нарушений.

Экологический мониторинг продлится до 31 января.





Ранее в Минэкологии сообщили «Газете.uz», что вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух. Всего вокруг столицы работают 631 телица на площади 1314 га. Согласно анализу министерства, количество теплиц за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза (в Ташкентской области — в 2 раза), и 60% теплиц используют уголь как главный источник системы отопления.

Напомним, в феврале 2023 года мы сообщали, что для экономии газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, детсадов, школ и больниц начнут переводить на угольное топливо. Всего в 2023 году планировалось перевести на уголь 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов.

Климатолог Эркин Абдулахатов в беседе с «Газетой.uz» в январе отметил, что массовый перевод теплиц на угольное топливо противоречит Парижскому соглашению по климату. «Экологи должны были быть против этой идеи. Хорошо, нет газа, нет другого выхода, кроме перехода на уголь, тогда нужно было сначала установить фильтры, независимо от их стоимости, проверить, а затем переходить», — сказал тогда специалист.

Минэкологии ранее предупредило 160 предприятий Чиланзарского, Сергелийского и Янгихаётского районов Ташкента, включая производителей бетона, о необходимости установки пылегазоочистного оборудования.