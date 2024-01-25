На заседании правления Центрального банка Узбекистана 25 января основная ставка сохранена без изменений, на уровне 14% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Уровень основной ставки оставлен без изменений, учитывая ожидания, складывающиеся под влиянием высокой динамики спроса в экономике. Согласно прогнозам, ожидается что, по итогам года инфляция составит 8−9%», — говорится в сообщении.

Формируемые денежно-кредитные условия направлены на обеспечение траектории устойчивого снижения инфляции до уровня 5% таргета.

Общая инфляция в последние месяцы сохранялась на уровне 8,8%. Несмотря на снижение инфляции в группе товаров потребительской корзины, инфляция услуг в последнем квартале незначительно ускорилась, отметили в ЦБ. «В свою очередь, это показывает, что присутствует вероятность усиления повышательного давления со стороны спроса на инфляцию», — считают аналитики.

Возникновение и сохранение инфляционных процессов в экономике объясняется неспособностью некоторых компонентов предложения полностью адаптироваться к условиям высокого спроса, пояснили в ЦБ.

Кроме того, согласно последним опросам, на высоком уровне сохраняются ощущаемая инфляция и инфляционные ожидания.

Важную роль в ускорении экономического роста до 6% в 2023 году сыграли высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Положительная динамика кредитов в экономику, фискальные стимулы и денежные переводы также поддерживали динамику экономического роста, подчеркнули в ЦБ.

Регулятор ожидает, что в 2024 году глобальная инфляция продолжит замедляться под влиянием жёстких финансовых условий, балансировки рынков труда и снижающейся динамики цен на сырьевые товары в мировой экономике.

«Принимая во внимание текущие и ожидаемые экономические тенденции в странах торговых партнёрах, предполагается, что в ближайшие месяцы не будет наблюдаться высокого давления на реальный эффективный обменный курс сума», — считают аналитики Центробанка.

С сокращением структурного профицита ликвидности в банковской системе наблюдается активизация операций на денежном рынке. В этом году также будут созданы необходимые условия для формирования краткосрочных процентных ставок в границах процентного коридора, путём активного применения монетарных операций, говорится в сообщении.

В условиях высоких положительных реальных процентных ставок по депозитам в национальной валюте ЦБ ожидает продолжение динамики роста объёмов банковских депозитов.

Согласно обновлённым прогнозам основного сценария, общая инфляция в 2024 году ожидается на уровне 8−9%, базовая инфляции — около 7−8%.

Сценарий макроэкономического развития в текущем году будет зависеть от внешних экономических факторов и внутренних факторов макроэкономической стабильности — темпов структурных реформ, бюджетной дисциплины и эффективности денежно-кредитной политики.

В то же время принимаются меры по смягчению потенциального разового воздействия на внутренние цены в ближайшие месяцы со стороны ожидаемых изменений некоторых регулируемых цен, последних изменений акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

Основные внешние риски будут связаны с усилением глобальной фрагментации и более долгосрочным сохранением повышенных мировых инфляционных процессов, считают в ЦБ.

Рост реального ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 5,5−6%. Основными факторами экономического роста являются, с одной стороны, потребительский спрос, а с другой — увеличение объёма прямых иностранных и внутренних инвестиций под влиянием структурных реформ, отметили в ЦБ.

Центральный банк будет принимать будущие решения по основной ставке на основе обновлённых прогнозов инфляции и обеспечит необходимые денежно-кредитные условия для достижения 5% таргета инфляции, заявил регулятор. Напомним, достижения этого таргета в октябре 2023 года было отложено на вторую половину 2025 года.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 14 марта.