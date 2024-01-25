Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступления при Генеральной прокуратуре и СГБ задержали граждан, которые обещали отправить жителей Ташкента и Самаркандской области в США, Францию и Канаду. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В Чиланзарском районе К. С., М. О. и О. З., войдя в доверие к Ш. Ш., пообещали ему помочь с оформлением визовых документов и выездом в США через страны Европы. За свои услуги она потребовали 32 тысячи долларов, при получении которых были задержаны.

Кроме того, в ходе доследственной проверки выяснилось, что О. З. пообещал Ш. Ф. и членам его семьи также помочь оформить визовые документы и выехать во Францию. За свои услуги он потребовал 3900 долларов, которые были переведены на его карту.

В Акдарьинском районе Самаркандской области Х. А., Г. М. и Ж. А. вошли в доверие к Р. М. и пообещали ему с помощью знакомых отправить его в Канаду за 7000 долларов. При получении аванса в размере 1500 долларов и 600 тысяч сумов они были задержаны.

Возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.