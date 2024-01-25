Сотрудники Службы государственной безопасности и других ведомств раскрыли попытку мошенничества в крупном размере, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Жители Ташкента и Джизака (обоим около 55 лет) обещали руководителю строительной компании через высокопоставленных знакомых получить напрямую, без тендера проект прокладки сети водопровода стоимостью 72,5 млрд сумов (свыше 5,8 млн долларов США по текущему курсу ЦБ) в Кошкупырском районе Хорезмской области.

За свои услуги они запросили 6% от стоимости объекта, то есть 4,35 млрд сумов, или около 350,2 тысячи долларов.

В ходе оперативного мероприятия в Яккасарайском районе столицы двое мужчин были задержаны при получении 29 тысяч долларов.

Далее была установлена связь задержанных с заключённым, который отбывает наказание в колонии-поселении №44 в Ахангаране Ташкентской области. Он был задержан при получении 28,5 тысячи долларов.

Другие случаи

В Учкуприкском районе Ферганской области председатель хозяйства, специализирующегося на садоводстве и бахчеводстве, и бывший специалист районного отделения Палаты государственных кадастров, до этого не раз судимый за мошенничество, обещали гражданину зарегистрировать и оформить кадастровые документы на его имя на 10 га земли данного хозяйства. За это они потребовали 12,6 тысячи долларов, при получении которых были задержаны.

Юрисконсульт Каршинского государственного университета запросил 10 тысяч долларов за подготовку поддельных документов об обучении жителя Касанского района (1991 года рождения) в одном из вузов Казахстана и переводе его на медицинский факультет КарГУ. При получении 8000 долларов юрисконсульт был задержан.