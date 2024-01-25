В рамках программы пребывания в Шэньчжэне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл встречу с председателем Фонда Шёлкового пути Чжу Цзюнь, сообщила пресс-служба главы государства.

Фонд создан в 2014 году по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина для предоставления финансовой поддержки торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Чжу Цзюнь и Шавкат Мирзиёев.

Стороны рассмотрели возможности созданной совместно с фондом инвестиционной платформы для финансовой поддержки промышленной кооперации и развития инфраструктуры в Узбекистане.

Затем Шавкат Мирзиёев принял председателя совета директоров компании SANY Сян Вэньбо.

SANY входит в топ-10 производителей ветряных турбин в мире. Компания специализируется на разработке, производстве и продаже ветроэнергетических установок, проектировании, строительстве, эксплуатации и управлении ветряными электростанциями.

В ходе встречи президент поддержал планы компании по строительству ветряной электростанции в Каракалпакстане, локализации производства комплектующих ветряных турбин, строительной и тяжёлой грузовой техники.

Глава государства поручил принять отдельную «дорожную карту» по ускорению реализации достигнутых договоренностей.

Президент Узбекистана встретился также с председателем совета директоров компании CSG Мэн Чжэньпинем.

Мэн Чжэньпинь и Шавкат Мирзиёев.



Это одна из ведущих электросетевых компаний в Китае. CSG специализируется на строительстве объектов и управлении электросетями. Рыночная капитализация компании составляет 60 млрд долларов.

Стороны обсудили вопросы проектов кооперации. Особое внимание уделено внедрению с участием китайской компании современных систем проектирования, инжиниринга, высоких стандартов обеспечения энергобезопасности и снижения потерь в энергосетях.