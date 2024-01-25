Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, которого признали виновным в поджоге анимационной студии Kyoto Animation в 2019 году, сообщает агентство Kyodo.

В результате пожара, устроенного им 18 июля 2019 года, погибли 36 человек, ещё 32 пострадали. Этот инцидент стал одним из самых массовых убийств в Японии.

Аоба признал себя виновным в нападении, но его адвокаты добивались смягчения приговора, утверждая, что он бредил в момент совершения поджога. Однако судья посчитал его психически вменяемым, отмечает Kyodo.

Реклама на Газета.uz

Мужчина объяснял, что решился на поджёг, поскольку считал, что студия украла его работу. Он обвинял Kyoto Animation в плагиате своего романа, который он прислал ей для участия в конкурсе. The Japan Times пишет, что никаких доказательств того, что студия занималась плагиатом какой-либо из работ подсудимого, нет.

На оглашение приговора Аобу привезли в инвалидном кресле. При пожаре сам мужчина получил сильные ожоги и находился на интенсивном лечении, прежде чем его арестовали через 10 месяцев после нападения.

  • Студия Kyoto Animation известна производством популярных аниме-работ, включая K-On! и «Меланхолия Харухи Судзумии».
  • Смертная казнь в Японии сохраняется как один из видов наказания за тяжкие преступления и применяется в случаях убийства нескольких человек. Последняя казнь состоялась в 2022 году.