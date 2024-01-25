Окружной суд Киото приговорил к смертной казни 45-летнего Синдзи Аобу, которого признали виновным в поджоге анимационной студии Kyoto Animation в 2019 году, сообщает агентство Kyodo.

В результате пожара, устроенного им 18 июля 2019 года, погибли 36 человек, ещё 32 пострадали. Этот инцидент стал одним из самых массовых убийств в Японии.

Аоба признал себя виновным в нападении, но его адвокаты добивались смягчения приговора, утверждая, что он бредил в момент совершения поджога. Однако судья посчитал его психически вменяемым, отмечает Kyodo.

Мужчина объяснял, что решился на поджёг, поскольку считал, что студия украла его работу. Он обвинял Kyoto Animation в плагиате своего романа, который он прислал ей для участия в конкурсе. The Japan Times пишет, что никаких доказательств того, что студия занималась плагиатом какой-либо из работ подсудимого, нет.

На оглашение приговора Аобу привезли в инвалидном кресле. При пожаре сам мужчина получил сильные ожоги и находился на интенсивном лечении, прежде чем его арестовали через 10 месяцев после нападения.