На переговорах с главой КНР президент Шавкат Мирзиёев призвал китайских партнёров участвовать в приватизации госпредприятий и банков Узбекистана. Стороны условились учредить Совет регионов и подчеркнули важность скорейшего старта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Между правительствами двух стран было подписано более 15 документов.

На встрече с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций президент Узбекистана выступил за наращивание объёмов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и социально важных программ.

Президент Узбекистана обсудил с главой нефтегазовой корпорации CNPC возможности по строительству в стране подземных хранилищ газа и модернизации газотранспортных систем, а также внедрению современных технологий бурения.

Президент Узбекистана провёл встречи с главой китайской корпорации CITIC, с которой страна намерена расширить сотрудничество по дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуре, а также с главой Эксимбанка КНР, который также могут привлечь к проектам транспортной и социальной инфраструктуры.

Президент Узбекистана строго запретил хокимам расширять площадь экономических зон, пока они полностью не освоят все земли. В прошлом году хокимы Наманганской и Бухарской областей расширили промзоны, хотя там имелись большие пустующие земли. Около 59% земель на аукционах купили по номинальной цене.

Экс-хоким Андижанского района Абдужаббор Эгамбердиев год назад был приговорён к 2 годам исправительных работ. Об этом стало известно только сейчас. На днях суд освободил его от оставшегося срока дополнительного наказания (более 1 года) в виде лишения права занимать ответственные посты.

С 1 февраля в Узбекистане заработает рейтинг устойчивости предпринимателей, который будет поощрять правильно работающий бизнес. Компании с высоким рейтингом освободят от всех проверок, им также будут быстро возмещать НДС и предоставят более выгодные условия покупки земли и госимущества и другое.

Запуск совместного узбекско-кыргызского автомобильного завода снова откладывается. По словам министра экономики и коммерции Кыргызстана, это связано с погодными условиями. Новый срок запуска — предположительно, первая половина 2024 года.

В 2024 году Самарканд получит 94 электробуса — 30 в первом квартале, 64 — во втором. Первая партия из шести электробусов поступила ещё в мае 2023-го, поставка остальных ожидалась в том же году. В городе также реконструируют автобусный парк и создадут учебный центр для водителей.

В странах Европы и Центральной Азии наблюдается «тревожный рост» заболеваемости корью. ВОЗ призвала провести срочную вакцинацию. В Узбекистане в прошлом году зарегистрировали 1026 случаев кори, хотя в 2022-м их было всего восемь.

Агентство внешней трудовой миграции сообщило, что во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге было задержано два гражданина Узбекистана, у которых не было трудового патента. Среди рабочих, которых заставили ходить гуськом, узбекистанцев не было, говорится в сообщении.

Южнокорейская авиакомпания Korean Air с 1 марта прекращает полёты по маршруту «Сеул — Ташкент — Сеул». Рейсы были открыты в 2008 году. В представительстве перевозчика сообщили, что это связано с падением продаж.

Детский омбудсман Сурайё Рахмонова заявила, что воспитатели и педагоги, применяющие насилие и показывающие недостойное поведение по отношению к детям, должны привлекаться к ответственности в любой ситуации, независимо от того, высказывают недовольство родители или нет.

Суд вынес приговор в отношении сына директора сада в Чиланзарском районе Ташкента, который домогался четырёх девочек. Он получил 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

В мире

Парламент Турции дал согласие на вступление Швеции в НАТО. Турецкие власти многие месяцы блокировали членство Стокгольма, добиваясь уступок по ряду вопросов. Венгрия осталась последней страной в Североатлантическом альянсе, которая не приняла заявку.

Израиль и группировка ХАМАС в принципе согласны с прекращением огня в Газе на месяц в обмен на освобождение израильских заложников и палестинских заключённых. Сделку сдерживают разногласия сторон о том, как завершить войну в анклаве, пишет Reuters.

Власти Кыргызстана запретили закрывать дела об изнасилованиях из-за примирения сторон. Также отменены сроки давности преступления и возможность освобождения под залог.

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