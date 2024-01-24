Узбекистан и Китай намерены довести товарооборот до $20 млрд
На переговорах с главой КНР президент Шавкат Мирзиёев призвал китайских партнёров участвовать в приватизации госпредприятий и банков Узбекистана. Стороны условились учредить Совет регионов и подчеркнули важность скорейшего старта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Между правительствами двух стран было подписано более 15 документов.
Узбекистан ожидает от АБИИ поддержки в проектах переработки стратегического сырья
На встрече с главой Азиатского банка инфраструктурных инвестиций президент Узбекистана выступил за наращивание объёмов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и социально важных программ.
Узбекистан может привлечь китайскую CNPC к строительству подземных газохранилищ
Президент Узбекистана обсудил с главой нефтегазовой корпорации CNPC возможности по строительству в стране подземных хранилищ газа и модернизации газотранспортных систем, а также внедрению современных технологий бурения.
Китайские компании планируется привлечь к проектам транспортной инфраструктуры Узбекистана
Президент Узбекистана провёл встречи с главой китайской корпорации CITIC, с которой страна намерена расширить сотрудничество по дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуре, а также с главой Эксимбанка КНР, который также могут привлечь к проектам транспортной и социальной инфраструктуры.
«Они начали злоупотреблять этим». Президент запретил хокимам расширять промзоны до полного освоения земель
Президент Узбекистана строго запретил хокимам расширять площадь экономических зон, пока они полностью не освоят все земли. В прошлом году хокимы Наманганской и Бухарской областей расширили промзоны, хотя там имелись большие пустующие земли. Около 59% земель на аукционах купили по номинальной цене.
Бывшему хокиму Андижанского района смягчили наказание
Экс-хоким Андижанского района Абдужаббор Эгамбердиев год назад был приговорён к 2 годам исправительных работ. Об этом стало известно только сейчас. На днях суд освободил его от оставшегося срока дополнительного наказания (более 1 года) в виде лишения права занимать ответственные посты.
Рейтинг устойчивости предпринимателей запустят с 1 февраля
С 1 февраля в Узбекистане заработает рейтинг устойчивости предпринимателей, который будет поощрять правильно работающий бизнес. Компании с высоким рейтингом освободят от всех проверок, им также будут быстро возмещать НДС и предоставят более выгодные условия покупки земли и госимущества и другое.
Срок запуска узбекско-кыргызского автозавода снова отодвигается
Запуск совместного узбекско-кыргызского автомобильного завода снова откладывается. По словам министра экономики и коммерции Кыргызстана, это связано с погодными условиями. Новый срок запуска — предположительно, первая половина 2024 года.
94 электробуса, которые Самарканд должен был получить в прошлом году, поставят в первой половине 2024-го
В 2024 году Самарканд получит 94 электробуса — 30 в первом квартале, 64 — во втором. Первая партия из шести электробусов поступила ещё в мае 2023-го, поставка остальных ожидалась в том же году. В городе также реконструируют автобусный парк и создадут учебный центр для водителей.
ВОЗ призвала к срочной вакцинации от кори в Европе и Центральной Азии
В странах Европы и Центральной Азии наблюдается «тревожный рост» заболеваемости корью. ВОЗ призвала провести срочную вакцинацию. В Узбекистане в прошлом году зарегистрировали 1026 случаев кори, хотя в 2022-м их было всего восемь.
Во время рейда в Екатеринбурге были задержаны два узбекистанца
Агентство внешней трудовой миграции сообщило, что во время рейда на стройплощадке в Екатеринбурге было задержано два гражданина Узбекистана, у которых не было трудового патента. Среди рабочих, которых заставили ходить гуськом, узбекистанцев не было, говорится в сообщении.
Korean Air прекращает полёты между Сеулом и Ташкентом
Южнокорейская авиакомпания Korean Air с 1 марта прекращает полёты по маршруту «Сеул — Ташкент — Сеул». Рейсы были открыты в 2008 году. В представительстве перевозчика сообщили, что это связано с падением продаж.
Педагоги, применяющие насилие, должны в любой ситуации привлекаться к ответственности — детский омбудсман
Детский омбудсман Сурайё Рахмонова заявила, что воспитатели и педагоги, применяющие насилие и показывающие недостойное поведение по отношению к детям, должны привлекаться к ответственности в любой ситуации, независимо от того, высказывают недовольство родители или нет.
Подросток, который домогался 4 девочек в детсаду Ташкента, осуждён на 6 лет
Суд вынес приговор в отношении сына директора сада в Чиланзарском районе Ташкента, который домогался четырёх девочек. Он получил 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
В мире
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО
Парламент Турции дал согласие на вступление Швеции в НАТО. Турецкие власти многие месяцы блокировали членство Стокгольма, добиваясь уступок по ряду вопросов. Венгрия осталась последней страной в Североатлантическом альянсе, которая не приняла заявку.
Reuters: Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договорённости о перемирии на 30 дней
Израиль и группировка ХАМАС в принципе согласны с прекращением огня в Газе на месяц в обмен на освобождение израильских заложников и палестинских заключённых. Сделку сдерживают разногласия сторон о том, как завершить войну в анклаве, пишет Reuters.
В Кыргызстане запретили закрывать дела об изнасилованиях из-за примирения сторон
Власти Кыргызстана запретили закрывать дела об изнасилованиях из-за примирения сторон. Также отменены сроки давности преступления и возможность освобождения под залог.
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