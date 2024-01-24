В рамках визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл встречу с главой китайской корпорации CITIC Си Гохуа, сообщила пресс-служба главы государства.

Международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом оказывает финансовые услуги и реализует крупные промышленные и инфраструктурные проекты. Активы CITIC составляют порядка 1,5 трлн долларов.

Встреча с CITIC.

На встрече были рассмотрены вопросы расширения портфеля совместных проектов, прежде всего в области дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, а также модернизации ирригационных систем в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев также принял председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина. Эксимбанк КНР основан в 1994 году, владеет активами на сумму свыше 800 млрд долларов и является ведущим китайским финансовым институтом по поддержке внешней торговли и международного экономического сотрудничества.

На встрече стороны отметили, что портфель совместных проектов в Узбекистане достиг 3,5 млрд долларов. Были рассмотрены планы банка по открытию регионального офиса в Ташкенте и подготовки новых перспективных проектов по развитию транспортной и социальной инфраструктуры, промышленности и частного сектора.