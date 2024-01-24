Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна в продолжение деловой программы государственного визита в КНР, сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы реализации в Узбекистане перспективных проектов по строительству подземных хранилищ газа и модернизации газотранспортных систем, внедрению современных технологий бурения и подготовке специалистов в нефтегазовой отрасли.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация — глобальная компания в этой отрасли, имеет большой опыт в реализации проектов по добыче нефти и газа, в том числе в зарубежных странах.