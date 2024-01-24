Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые отменяют срок давности в делах об изнасилованиях, а также вводят запрет на их закрытие из-за примирения сторон. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В качестве профилактики преступлений по половой неприкосновенности, предлагается исключить лазейки в законодательстве, которые позволяют фактически избежать наказания за совершенное преступление», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно поправкам, обвиняемых в изнасилованиях нельзя будет освобождать под залог или применять в их отношении пробационный надзор. Эти положения подрывали доверие потерпевших к правоохранительной системе, отмечается в сообщении.

Авторами законопроекта выступили 35 депутатов парламента Кыргызстана. В обосновании к документу они отметили, что уголовное законодательство в стране прописано таким образом, что жертвам изнасилования «легче промолчать о совершенном преступлении, чем требовать наказания».

В справке также говорится, что число преступлений против половой неприкосновенности женщин увеличивается ежегодно, а правоохранительные органы «не охотно расследуют такие уголовные дела».