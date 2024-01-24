Запуск совместного узбекистанско-кыргызстанского автомобильного завода откладывается из-за погодных условий. Об этом изданию 24.kg сообщил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

По его словам, согласно «дорожной карте», согласованной президентами двух стран, запуск предприятия планировался в начале этого года. Хотя ранее сообщалось о планах начать сборку в июле 2023 года.

«Из-за погодных условий этот срок сдвигается предположительно на первое полугодие 2024-го. Но работы там не останавливаются. Думаю, жители Сокулукского района видят, какими темпами идёт строительство. Думаю, к концу первого полугодия мы уже представим первую продукцию», — сказал Данияр Амангельдиев.

Компания «Узавтосаноат» договорилась об организации производства автомобилей в Кыргызстане 27 января во время бизнес-форума двух стран. Партнёром концерна в совместном предприятии выступят компании «ДТ Техник» и «Нур».

По данным СМИ, за шесть лет на заводе планируют выпустить 30 тысяч машин и создать 1000 рабочих мест. На заводе намечено собирать 19 моделей авто марок Chevrolet, Daewoo и Isuzu. Общий объем инвестиций оценивался в 50 млн долларов.

Строительство завода началось в середине мая прошлого года. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров назвал проект «стратегически важным для обеих стран».