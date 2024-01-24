Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 января провёл переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнем в рамках деловой программы государственного визита в КНР, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы расширения стратегического партнёрства с этим международным финансовым институтом.

В последние годы портфель совместных проектов превысил 3 млрд долларов, только в 2023 году объем привлечённых инвестиций достиг 1 млрд долларов.

При участии АБИИ в Узбекистане реализуются проекты в области энергетики, водоснабжения, реконструкции автомобильных и железных дорог, а также развития предпринимательства.

Шавкат Мирзиёев выступил за наращивание объёмов финансирования проектов по глубокой переработке стратегического сырья и реализацию социально важных программ на принципах государственно-частного партнерства.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки стратегически важных инфраструктурных проектов в регионе Центральной Азии.

Обсуждена подготовка и проведение ежегодного заседания совета управляющих банка в сентябре этого года в Самарканде.