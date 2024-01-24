Израиль и группировка ХАМАС достигли принципиальной договорённости о 30-дневном перемирии, во время которого планируется провести обмен израильских пленных на палестинских заключённых, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Переговоры о перемирии проходят при посредничестве Катара, США и Египта. Последний раунд «челночной» дипломатии начался 28 декабря, отмечает агентство.
Источники Reuters утверждают, что перемирие пока задерживается из-за разногласий сторон по поводу того, как окончательно завершить войну в секторе Газа. Израиль пытается вести переговоры поэтапно, а ХАМАС настаивает на «пакетной сделке», которая предусматривает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе.
Источники агентства в египетских службах безопасности сообщили, что ведётся работа, чтобы убедить ХАМАС согласиться на месячное перемирие с последующим постоянным прекращением огня. Однако, по их словам, группировка требует гарантии, что вторая часть сделки будет выполнена. В чем заключаются гарантии, собеседники Reuters не уточнили.
Высокопоставленный источник Reuters в ХАМАС рассказал, что одним из предложений Израиля было завершить войну в обмен на выдачу шестерых лидеров боевиков. ХАМАС «решительно» отклонил предложение.
По словам других пяти источников агентства, Израиль отказался обсуждать любое прекращение конфликта, которое не включает ликвидацию руководства ХАМАС.
Собеседник, проинформированный о ходе переговоров, назвал их интенсивными и сказал, что сделка может быть достигнута «в любую минуту».
Reuters не удалось выяснить, останутся ли израильские войска и бронетехника в Газе во время любого длительного прекращения огня.
В плену у ХАМАС остаются около 130 израильтян, захваченных во время нападения 7 октября, уточняет Reuters. Во время перемирия сторон в конце ноября 2023 года было освобождено более 100 израильских заложников и около 240 палестинских заключенных.
Хронология конфликта:
- 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- В ответ Израиль объявил войну ХАМАС, под чьим контролем находится сектор Газа, начал наносить по анклаву интенсивные воздушные удары и направил туда войска.
- По данным Минздрава Газы, в регионе за время конфликта погибли свыше 25 тысяч человек.