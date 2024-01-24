Израиль и группировка ХАМАС достигли принципиальной договорённости о 30-дневном перемирии, во время которого планируется провести обмен израильских пленных на палестинских заключённых, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Переговоры о перемирии проходят при посредничестве Катара, США и Египта. Последний раунд «челночной» дипломатии начался 28 декабря, отмечает агентство.

Источники Reuters утверждают, что перемирие пока задерживается из-за разногласий сторон по поводу того, как окончательно завершить войну в секторе Газа. Израиль пытается вести переговоры поэтапно, а ХАМАС настаивает на «пакетной сделке», которая предусматривает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе.

Источники агентства в египетских службах безопасности сообщили, что ведётся работа, чтобы убедить ХАМАС согласиться на месячное перемирие с последующим постоянным прекращением огня. Однако, по их словам, группировка требует гарантии, что вторая часть сделки будет выполнена. В чем заключаются гарантии, собеседники Reuters не уточнили.

Высокопоставленный источник Reuters в ХАМАС рассказал, что одним из предложений Израиля было завершить войну в обмен на выдачу шестерых лидеров боевиков. ХАМАС «решительно» отклонил предложение.

По словам других пяти источников агентства, Израиль отказался обсуждать любое прекращение конфликта, которое не включает ликвидацию руководства ХАМАС.

Собеседник, проинформированный о ходе переговоров, назвал их интенсивными и сказал, что сделка может быть достигнута «в любую минуту».

Reuters не удалось выяснить, останутся ли израильские войска и бронетехника в Газе во время любого длительного прекращения огня.

В плену у ХАМАС остаются около 130 израильтян, захваченных во время нападения 7 октября, уточняет Reuters. Во время перемирия сторон в конце ноября 2023 года было освобождено более 100 израильских заложников и около 240 палестинских заключенных.

Хронология конфликта: