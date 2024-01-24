Президент Узбекистана 22 января подписал постановление о закупке электробусов для общественного транспорта Самарканда.

В документе отмечено, что в мае 2023 года Узбекистан и Европейский банк реконструкции и развития подписали заёмное соглашение о закупке электробусов для общественного транспорта Самарканда. Размер займа составляет 49 млн долларов.

Напомним, «Газета.uz» писала в апреле прошлого года, что автобусы поставит китайская компания Yutong. Поставка первых 100 машин ожидались до конца 2023 года, в том числе 6 — в первой половине года и 94 — до конца третьего квартала. Всего же, как тогда сообщалось, планировалось закупить 350 электробусов, а также построить депо для электробусов. Отметим, сумма проекта оценивалась в 95 млн долларов.

В новом постановлении стоимость проекта оценивается в 61,99 млн долларов, из которых заёмные средства ЕБРР, как уже говорилось, равны 49 млн, а вклад Узбекистана — 12,99 млн долларов, в том числе в виде покрытия НДС, таможенных льгот и так далее.

В документе говорится, что Yutong была признана победителем международного тендера, с ней подписан договор на сумму 29,7 млн долларов на приобретение 100 электробусов и 50 зарядных станций.

Первая поставка из 6 машин и 3 зарядных станций, как и было запланировано, прошла в мае 2023 года. Согласно новому графику (приложение 4), ещё 30 электробусов и 15 зарядных станций будут поставлены в I квартале, а остальные 64 электробуса и 32 зарядные станции — во II квартале 2024 года.

Остальные 32,29 млн долларов будут потрачены на реконструкцию автобусного парка Самарканда, предназначенного для хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, создание учебного центра по подготовке и повышению квалификации водителей, а также строительство объектов внешнего электроснабжения.

Электробусы передадут в финансовую аренду частному сектору (перевозчикам) путём отбора наилучших предложений. Эти машины будут закреплены за регулярными городскими автобусными маршрутами на основе брутто-контактов на 7 лет.

В документе также содержится поручение в двухмесячный срок разработать проекты по закупке электробусов для общественного транспорта Нукуса и областных центров.