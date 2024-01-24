23 января Чиланзарский районый суд по уголовным делам Ташкента огласил приговор в отношении несовершеннолетнего Х. Ш. (2008 года рождения), который домогался четырёх девочек в детсаду. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

В мае 2023 года несколько родителей связались с изданием «Газета.uz» и рассказали, что до их детей домогался сын директора детского сада №230. По их словам, днём, когда группа 6-летних детей легла спать, подросток начал приставал к четырём девочкам.

Руководительница детсада назвала эти сообщения клеветой. Кроме того, она не разрешила корреспонденту войти в здание детсада и фотографировать там, а также беседовать с воспитательницей и психологом.

На закрытом заседании суд под председательством судьи Ж. Курбанова признал Х. Ш. виновным по части 4 статьи 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14 лет) Уголовного кодекса. Действия, предусмотренные этой статьёй, наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет.

Согласно пункту «в» части 2 статьи 85 УК (лицам, совершившим преступления в возрасте от 14 до 16 лет, лишение свободы за особо тяжкое преступление назначается до 10 лет), суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в воспитательной колонии.