Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о «тревожном росте» случаев заболевания корью в европейском регионе, включающим страны Центральной Азии. Европейское бюро ВОЗ призвало провести срочную вакцинацию, сообщает BBC News со ссылкой на заявление организации.

В прошлом году в 40 из 53 государств, которые входят в европейский регион ВОЗ, было зарегистрировано более 42 тысяч случаев заболевания кори, тогда как в 2022-м — всего 941.

ВОЗ отмечает, что заболеваемость корью ускорилась в последние месяцы и заявляет, что тенденция к росту сохранится, если не принять срочные меры.

«Вакцинация — единственный способ защитить детей от этого потенциально опасного заболевания. Очень важно, чтобы все страны были готовы оперативно выявлять вспышки, которые ставят под угрозу достигнутые успехи в деле элиминации кори, и своевременно реагировать на них», — сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Такой подъём заболеваемости в ВОЗ объясняют снижением охвата вакцинацией в странах европейского региона в 2020—2022 годы. Проведению плановой иммунизации помешала пандемия COVID-19. По оценкам ВОЗ, более 1,8 миллиона младенцев не были привиты от кори в этот период.

Случаи кори регистрируют даже в странах, которые ранее объявили об элиминации этого эндемичного заболевания, подчёркивает организация. Корь распространяется среди всех возрастных групп, но в целом, два из пяти случаев — это дети в возрасте от 1 до 4 лет, а каждый пятый случай — взрослые старше 20 лет.

Ситуация в Центральной Азии

По данным ВОЗ, в Узбекистане в прошлом году зарегистрировали 1026 случаев кори. Это в 128 раз больше, чем в 2022 году, когда их было всего 8. Высокая заболеваемость (свыше 400 случаев) наблюдается у детей до 1 года, многие из которых не получили ни одной дозы вакцины.

Данные ВОЗ о ситуации с заболеваемостью корью в Узбекистане.

В конце ноября Комитет санэпидблагополучия Узбекистана подтверждал резкий рост числа детей, заразившихся корью в Наманганской области. С января по ноябрь 2023 года в этом регионе было зарегистрировано 735 случаев кори.

Наибольшее число случаев кори за прошлый год из стран Центральной Азии зарегистрировано в Казахстане: 13 662 случая (4 — в 2022-м). На втором месте находится Кыргызстан c 5486 случаями (23).

В Таджикистане зафиксировано 294 случая кори, что ниже, чем в 2022 году (451 случай). Данных по Туркменистану не приводится.