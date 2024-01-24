Парламент Турции на заседании 23 января одобрил протокол о принятии Швеции в состав НАТО, сообщает «Анадолу».
Ратификацию документа поддержали 287 из 346 принявших участие в голосовании депутатов, 55 выступили против. Ещё четверо воздержались.
После этого протокол отправили на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Далее документ будет передан на хранение в Госдепартамент США, отмечает Bloomberg.
Единственной страной-членом НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу, остаётся Венгрия, добавляет агентство.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента. «Я также рассчитываю на то, что Венгрия как можно скорее завершит национальную ратификацию», — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 24 января сообщил, что поговорил со Столтенбергом по телефону и заверил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Он добавил, что призывает парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в альянс «при первой возможности».
- Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в НАТО в середине мая 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. До этого обе страны избегали участия в военных союзах. Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года.
- Турция отказывалась одобрить заявку Швеции, которую должны подписать все члены НАТО. Анкара хотела, чтобы Швеция приняла меры в отношении сторонников сепаратистских группировок, которые объявлены вне закона в Турции, включая Рабочую партию Курдистана. В итоге шведские власти ужесточили законы против терроризма и сняли ограничения на экспорт оружия в Турцию. Эрдоган также настаивал, чтобы США продали Турции новые истребители F-16.