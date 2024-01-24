Парламент Турции на заседании 23 января одобрил протокол о принятии Швеции в состав НАТО, сообщает «Анадолу».

Ратификацию документа поддержали 287 из 346 принявших участие в голосовании депутатов, 55 выступили против. Ещё четверо воздержались.

После этого протокол отправили на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Далее документ будет передан на хранение в Госдепартамент США, отмечает Bloomberg.

Единственной страной-членом НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу, остаётся Венгрия, добавляет агентство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение турецкого парламента. «Я также рассчитываю на то, что Венгрия как можно скорее завершит национальную ратификацию», — сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вечером 24 января сообщил, что поговорил со Столтенбергом по телефону и заверил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Он добавил, что призывает парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в альянс «при первой возможности».