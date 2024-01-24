В Пекине 24 января состоялись переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с участием членов официальных делегаций, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств отметили, что за прошедшие годы совершён «мощный прорыв в двусторонних отношениях».

Президент Узбекистана поблагодарил за личное внимание и поддержку председателем КНР вопросов сотрудничества в борьбе с бедностью.

Стороны приветствовали запуск пилотного проекта по внедрению китайской системы профессионального образования в Узбекистане — «Мастерской Лу Бань».

По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг 14 млрд долларов. Выражено обоюдное мнение о наличии возможности довести товарооборот до 20 млрд долларов в ближайшей перспективе.





За последние годы объёмы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, количество совместных предприятий — в три раза, отмечалось на встрече.

Достигнута договорённость о подготовке программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и «зелёной» энергетике.

В конце прошлого года с участием китайских компаний были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1000 МВт.

Дана высокая оценка уровню финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом «Шёлковый путь», а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Шавкат Мирзиёев приветствовал договорённость о расширении финансовых инструментов поддержки инвестиционных проектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть региональный офис для Центральной Азии в городе Ташкенте.

Президент также призвал китайских партнёров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане.

Лидеры приветствовали активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении условились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.

Подчёркнута важность скорейшего начала строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы «Один пояс, один путь».





Отмечен успех состоявшихся накануне первого образовательного форума в Пекине, выставки туристических возможностей Узбекистана в Шанхае и Дней узбекской культуры.

Стороны указали на необходимость активизации сотрудничества в области образования и туризма, продолжения практики проведения взаимных дней культуры. Предложено провести первый совместный Молодёжный форум инноваций.

Для реализации всех намеченных мероприятий и выдвинутых инициатив стороны договорились провести заседания межправительственного комитета и всех подкомитетов в первой половине этого года.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики. Подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики «одного Китая» и борьбы с «тремя силами зла».

В завершение переговоров лидер Узбекистана пригласил главу КНР посетить страну с визитом.