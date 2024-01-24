Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова заявила об абсолютной нетерпимости к фактам грубого отношения или насилия к детям в образовательных учреждениях, которые нередко приводят к физическим травмам и эмоционально-психологическому воздействию.

В среду в интернете появились сообщения о том, что няня в детском саду №255 в Юнусабадском районе Ташкента бросила в воспитанника тапку и повредила ему губу. Мать ребёнка сообщила, что заведующая детсадом не предприняла каких-либо мер. Сурайё Рахмонова сообщила, что изучает ситуацию совместно с органами внутренних дел.

«Нанесение вреда физическому и духовному здоровью ребёнка воспитателями и педагогами вопреки их первостепенной задаче — воспитанию и обучению детей — является недопустимым», — отмечается в заявлении.

«Лица, совершающие физическое насилие и недопустимое поведение в отношении детей в дошкольных и школьных учреждениях должны не только освобождаться от должностей или обязанностей, но и в каждой ситуации привлекаться к соответствующей ответственности согласно закону», — отметила детский омбудсман.

«Меры ответственности должны применяться независимо от того, высказывали или не высказывали родители ребёнка недовольство. Оставление любого случая насилия в отношении ребёнка без ответа приведёт не только к продолжению такой неприемлемой практики, но и потере доверия ко взрослым в глазах детей», — подчеркнула Сурайё Рахмонова.