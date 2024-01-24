По итогам переговоров лидеров Узбекистана и Китая в Пекине проведена церемония подписания двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин подписали совместное заявление.
Подтверждено намерение укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и продолжать обогащать узбекско-китайское всестороннее стратегическое партнерство.
В присутствии лидеров также подписаны:
- Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о технико-экономическом сотрудничестве;
- Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;
- Соглашение между правительствами Узбекистана и Китая о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;
- Соглашение о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Министерством образования Китая в области обучения китайскому языку;
- Протокол между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Главным таможенным управлением Китая о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;
- Протокол между Министерством транспорта Узбекистана и Государственным комитетом по реформам и развитию Китая по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам «Китай — Центральная Азия — Европа»;
- Протокол между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Министерством коммерции Китая по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;
- Протокол о намерениях между Министерством по сокращению бедности и занятости Узбекистана и Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая о сотрудничестве в области сокращения бедности;
- Протокол о сотрудничестве между Министерством высшего образования, науки и инноваций Узбекистана и Министерством науки и технологий Китая о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;
- Протокол между Агентством по техническому регулированию Узбекистана и Администрацией стандартизации Китая о сотрудничестве в области стандартизации;
- Договорённость между Министерством транспорта Узбекистана и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве «Воздушного шёлкового пути» (воздушный экономический коридор, связывающий внутренние районы Китая с Европой);
- План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и Министерством культуры и туризма Китая на 2024−2026 годы;
- Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;
- Соглашение об установлении партнёрских отношений между городами Самарканд и Циндао и другие.
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