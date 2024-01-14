Темой недели, безусловно, стало долгожданное заявление Минэкологии по качеству воздуха в Ташкенте. Последний месяц общественность усилила требования к властям отреагировать на ситуацию. Минэкологии назвало главными факторами загрязнения воздуха выбросы автотранспорта, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубку деревьев.

Минэкологии также предложило меры по охране воздуха в Ташкенте. В их числе: запрет на использование бензина Аи-80, а также мазута и угля на тепло- и электростанциях, а также ограничение движения грузовиков в часы пик и организация зон, свободных от автотранспорта, на центральных улицах.

В конце недели активисты, блогеры и исполнители провели в центре столицы флешмоб #TozaHavoKerak с целью привлечь внимание жителей и правительства к экологическим проблемам, в частности, плохому качеству воздуха. Они заявили, что ждут от властей не разовых мер, а долгосрочного и комплексного решения.

Цитата недели: «Если мы не возьмём в свои руки создание национального контента в информационной среде, если мы не будем давать оценку происходящим в мире событиям с точки зрения национальных интересов, мы создадим возможности для того, чтобы это делалось из-за рубежа. Потому что если мы не будем удовлетворять потребность людей в новостях, аналитической информации, [информации о] текущих событиях, это будут делать другие. Это совершенно недопустимо». Президент Шавкат Мирзиёев на заседании Совета безопасности.

Фото: Холида Мусулмон / «Газета.uz».

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Фото: Дониёр Данишев.

Очередной герой проекта «Заграничный диплом» -- Дониёр Данишев, студент Калифорнийского университета в Беркли. Он рассказал историю поступления в один из самых престижных вузов мира.

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