Как я поступил в Калифорнийский университет в Беркли
История Дониёра Данишева
Как я поступил в Калифорнийский университет в Беркли
История Дониёра Данишева
В семье старшего офицера, где дисциплина столь же естественна, как дыхание, не мог вырасти менее целеустремленный человек, чем сегодняшний герой проекта «Заграничный диплом». Дониёр Данишев – студент Калифорнийского университета в Беркли. История поступления в один из самых престижных вузов мира.
В семье старшего офицера, где дисциплина столь же естественна, как дыхание, не мог вырасти менее целеустремленный человек, чем сегодняшний герой проекта «Заграничный диплом». Дониёр Данишев – студент Калифорнийского университета в Беркли. История поступления в один из самых престижных вузов мира.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
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О мотивации к поступлению
То, что жизнь бывает разная, я узнал в подростковом возрасте, когда отца по службе перевели из столицы в Самаркандскую область. Я пять лет учился в сельской школе в военном гарнизоне. В непривычных культурных обстоятельствах вначале было непросто, но я всегда был дипломатом и умел находить общий язык с разными ребятами.

Поступать в вуз я сначала не хотел, думал просто наслаждаться жизнью. Родители относились к образованию серьёзно, и папа строго разговаривал со мной, объяснял важность обучения.
Когда мы вернулись в Ташкент, я не смог поступить в вуз. При этом все друзья стали первокурсниками. Безусловно, меня это задело. Поэтому я спросил себя: «Какой лучший вуз в Ташкенте?»

Тогда это был Вестминстерский университет, для поступления в который в моем арсенале была математика «советской школы» вместо формата английских вузов, где упор больше на логику, и совершенно никакого знания английского языка. Было 9 месяцев, чтобы с нуля выучить язык и подготовиться к поступлению. Я нашел преподавателя - носителя языка и первые месяца три мы общались на пальцах.

Желание выучить английский язык и поступить было настолько велико, что на это время отказался от всех развлечений, сосредоточился на подготовке и не поднимал голову от учебников по 12-13 часов. И когда я поступил в Вестминстерский университет, счастливее меня не было никого.

Тогда я подумал, что раз родители дают мне лучшее образование в стране, своим детям я должен буду дать лучшее образование в мире. Это стало моей целью.
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Пионер стажировок
На каникулах я осознанно шёл на бесплатные стажировки в крупные компании. Однокурсники меня не понимали, но я знал, что там работают профессионалы и мне есть чему у них научиться.

Тогда подобная практика не была распространена, как сегодня. Через «узбекский нетворкинг» я находил людей, работающих в компании, знакомился и уговаривал взять меня на стажировку. После первого курса решил, что хочу узнать, как работает компания General Motors, был готов таскать воду, перекладывать бумажки — было важно попасть в корпорацию. Однокурсники смеялись: «Ты что, бесплатная рабочая сила?»

Помимо желания понять, как устроен большой бизнес, мне казалось важным прокачать навыки в общении с разными людьми. Сначала я нашел PR-специалиста завода, и она рассказала обо мне hr-директору, который не знал, что и предложить: завод по сборке двигателей открылся всего год назад и программы стажировок ещё не было. Этапы согласования шли невероятно долго, более полутора месяцев. Я даже потерял надежду, но всё время звонил, спрашивал, и в конце концов услышал: «Приходи на лето, как раз будешь работать в hr».
Четыре месяца я в 6:30 утра садился в автобус и ехал на завод в Сергели, где работал до 8-9 вечера. В департаменте работа кипела: нанимали огромное количество людей. Я организовывал по 30-40 интервью в день и наблюдал, как люди себя ведут, как общаются. Эта первая стажировка открыла мне глаза на важность человеческого ресурса в компании.

Следующим этапом стажировки был маркетинг. После второго курса я стал искать подходящую мне компанию. Остановился на Coca-Cola и Nestle, потому что это компании с «живым» маркетингом, особенно в летний сезон.

В Coca-Cola пробиться не смог, но меня взяли в отдел по продаже воды Nestle. Стажировка в Nestle запомнилась реально активной работой с утра до вечера, когда даже времени на обед не хватало. Я выезжал на точки, работал в колл-центре. Это было сумасшедшее, но прекрасное время.

По итогу стажировки меня пригласили остаться в компании, но впереди уже была новая цель – программа Work and Travel. Однако прежде, на зимних каникулах, я решил изучить логистику и прошел стажировку в DHL. Возил посылки, принимал заявки от компаний.
Американская мечта
В 2014 году поехал в Америку по программе Work and Travel. Я хотел не заработать, а проверить себя. Это была первая поездка за пределы Узбекистана, первый длительный перелёт. Когда я оказался в Америке, она меня сломала.

Первое, что осознал в США – тут очень дорого. Деньги просто улетали. По приезде в свой штат меня ждал неприятный сюрприз: вместо 40 часов получалось работать только 6-10 часов. Оплата труда была почасовая. У работодателя был сезонный бизнес, и иногда он подходил и говорил: «Иди домой, сегодня плохие продажи».
Нестабильность доходов выбивала из седла. Просить денег у родителей было стыдно: папа дал мне 3 000 долларов, которые ушли на покупку билета, оплату программы. В Америку я приехал с 500 долларами в кармане. Закончились они быстро. Когда ехал, думал: смогу работать, путешествовать и всё будет хорошо. И вот, обнаруживаю себя в маленькой комнатке, без стабильной работы, с расходами, превышающими доходы. Помню, как пошёл к океану, сел на берегу и мне казалось, что весь мир против меня, ничего не выходит. От этих мыслей потекли слёзы.

«Разве это жизнь?» — думал я тогда. Этот момент стал переломным. Я сказал себе: «Приехал покорять Америку, так покоряй!»

Через несколько дней нашёл дополнительную работу, стал налаживать отношения с работодателем, чтобы получать больше часов. На своей первой работе я готовил картошку фри и бургеры, а на второй был официантом.

Конечно, студенту престижного вуза на родине, человеку с опытом стажировок в крупном бизнесе, было очень сложно стучаться в двери кафешек и ресторанов и спрашивать: «У вас есть работа? Нужна какая-то помощь?» Когда у тебя в кармане ноль, а завтра нужно заплатить 100 долларов за жильё, и ещё хочется поесть хоть что-то за сутки, не думаешь о престиже и статусе – берёшь ответственность и решаешь проблему.

Подобные жизненные обстоятельства учат не меньше, чем стажировка в корпорации. Понимаешь, что жизнь может быть разной: вчера ты был гостем в хорошем ресторане в Ташкенте, общался с руководителями бизнеса, и вот в одно мгновение ты моешь пол и таскаешь тарелки, чтобы выжить. Вначале Америка давит морально, но когда понимаешь, что всё зависит от тебя и начинаешь делать шаг за шагом, страна отвечает на старания.
Когда у меня стали появляться деньги, решил не привозить их в Узбекистан, а потратил на путешествия по США. Брал билеты и ехал во Флориду, в Вашингтон, Нью-Йорк. Моей мечтой было посетить Гарвардский университет. Когда открыл его двери, некоторое время стоял и мечтал, что мои дети будут учиться тут. Я видел огонь в глазах студентов, понимал, что слова отца «образование – ключ к успеху» — правда. Во дворике вуза стоит статуя Джона Гарварда и, по традиции, ему трут ноги и загадывают желание, что я и сделал, а потом вернулся в Узбекистан.
Потеря мотивации
По возвращении домой на меня свалились семейные трагедии: один за одним ушли близкие люди - дедушка, мама, дядя. Всё случилось в течение полугода, и мотивация, которая была всего несколько месяцев назад, исчезла. Когда я ходил по Нью-Йорку, фантазировал, как буду учиться и работать в США. Но теперь всё это не имело значения.

Я с трудом окончил четвертый курс, не вышел на работу, а просто лежал дома. Это продолжалось около полутора лет, и я благодарен семье за время, которое они дали мне на горевание, поддерживали и не торопили.

Однажды пришло осознание, что дальше так нельзя, нужно выполнять обещания, данные маме. По разным причинам я не мог сразу вернуться в США, хотя знал, что вернусь. Задался вопросом «Что делать?».

Тогда в Узбекистане было около 10 международных компаний привлекательных для меня в качестве карьеры. Я хотел попасть в американскую Deloitte. Это международная сеть компаний, оказывающая услуги в области консалтинга и аудита. Я видел её офис в США. Мне хотелось заниматься консалтингом, служить компаниям из различных индустрий. Попасть в Deloitte оказалось практически невозможно. Компания была небольшой, набирали сотрудников пару раз в год и всего несколько человек.
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Через знакомых узнал, что открывается окно и можно отправить резюме. Получил приглашение на первое интервью. На собеседовании сидели несколько человек, в том числе, как я потом узнал, партнёр компании. Интервью получилось неудачным, профильные вопросы по бухгалтерии, финансам не были моей сильной стороной. Сыпались вопросы вроде: «Как ты хочешь работать в финансах без финансового образования?»

В какой-то момент я подумал, что терять уже нечего, откинулся на стуле, сменил тон. И в этот момент партнёр компании начал задавать свои вопросы. После собеседования я сказал себе, что дорога в Deloitte закрыта.

Как сейчас помню: в пятницу в 9:30 утра мне позвонили: «Собирайте документы и приходите в понедельник». Так я стал стажёром в Deloitte. Со временем повысился до старшего консультанта. За четыре года работы участвовал в ведущих проектах Узбекистана и Казахстана в разнообразных отраслях — от банковских и металлургических до нефтяных проектов. Это был колоссальный опыт с перспективами карьерного роста. Но я хотел отучиться на MBA (степень магистра по деловому администрированию).
Путь в Беркли
Ещё в 2010 году я понял, что MBA — это билет в определённый круг людей. Для поступления на программу мирового уровня необходимо больше, чем просто сдать экзамены или пройти собеседования.

Первым делом я открыл рейтинг Financial Times и стал изучать школы по ряду параметров: место в рейтинге, город, профиль. Мне уже было 30 лет, поэтому в некоторые школы я не проходил по возрасту. Школы вне США и штаты с холодным климатом не рассматривал.

MBA-программа в Калифорнийском университете в Беркли оказалась идеальной по всем пунктам. Я начал готовиться. Конечно, я не подавал заявку только в одну школу – это было бы слишком рискованно.

Сначала нужно отправить документы и мотивационное письмо, затем пройти собеседование. Мотивационное письмо — одна из самых важных частей поступления в американских школах. Первый этап проходит около 25-30% кандидатов. На интервью жюри нужно убедить, что вы лучше остальных пяти-восьми человек.

Несколько дней я читал про школу на сайте, находил профили выпускников и беседовал с ними по 10-15 минут, чтобы узнать про школу то, чего никогда не напишут в официальных источниках. Мне казалось, что такой нестандартный подход, как упоминание названия любимого кафе студентов, традицию дня кухонь мира и другие детали студенческой жизни, делают кандидата более заметным и мотивированным.
В итоге я получил несколько приглашений. Среди них была и школа Беркли, куда мне хотелось больше всего. Все понимают, что MBA-программы – это дорого, средняя стоимость MBA в США составляет приблизительно $220 000 – 250 000, но школа даёт рекомендации по финансовым организациям и банкам, куда студент может обратиться за кредитом. Можно оформить образовательный кредит. Не призываю это делать, если у вас есть свои сбережения на учебу. Но если их нет, то это возможность не отказываться от мечты.
Особенности обучения
Учёба длится два года и закончится в мае 2025-го. Обучение на программе значительно отличается от узбекской системы, где есть курсовые, экзамены и всё понятно. В США другая учёба: существует часть групповой и индивидуальной работы, важно активно поднимать руку. Экзамены тоже сдаём: среднесрочные, финальные, даже в формате квиза между студентами.
Например, курс идёт 8 недель и оценивается в 100 баллов, из которых 10% даёт первая курсовая, 5% — квиз, ещё 10% — активность на лекциях, 30% получаете за финальный экзамен и так далее. Думаю, что такой подход помогает осваивать информацию по-разному. Кроме того, так проще проявить себя: кто-то хорош в групповой работе, а кто-то - в курсовых.

Значительную часть программы занимает решение кейсов. Считаю этот формат лучшим для обучения. Студенты получают кейс реальных компаний, которые решили некую задачу. Информация разделена на темы по предметам: кейс по управлению, финансам, лидерству, построению команды и другим сферам бизнеса.

Каждый предмет у нас проходит два раза в неделю. К уроку нужно прочитать кейс, подготовить свои вопросы, быть готовым отвечать на вопросы профессора о том, что думаешь по этой теме.
Метод кейсов даёт практическую информацию о компаниях. Это развивает насмотренность и умение опираться на опыт в принятии бизнес-решений. Иногда кейс уже содержит решение, а иногда нам нужно его предложить.

Приведу пример: кейс про компанию, которая зарабатывала на аренде. В какой-то момент основатель уходит, забрав с собой большие деньги. Компания обанкротилась. Вывод из этого кейса такой: будьте этичными предпринимателями, не обманывайте людей. Был кейс про людей, которые играли в компании с ценами, придумывали выручку. В их финансовых отчётах мы видели, что там что-то не так, и изучали более детально действия компании и последствия.
Если бы я мог, то в систему высшего образования в Узбекистане внедрил бы именно метод кейсов. Дал бы учащимся больше свободы, чтобы они умели свободно высказывать свои мысли и делать презентации. Когда человек умеет делать презентации, он умеет себя подать, анализировать данные и может из огромного массива данных собрать четыре слайда.

Из хард-скиллов математика и английский – основа основ, то, что с детства надо изучать. Именно эти два предмета в дальнейшем позволят выбрать любое направление — от биохимии до инжиниринга. Все передовые книги, исследования прежде всего издаются на английском языке, а для всего, что мир изобретает, нужна математика.
Посоветовал бы студентам избегать клановости и общаться с разными людьми. Это проще сделать, когда есть общая цель, например, групповые проекты. Если в вашем вузе есть такой формат, старайтесь собираться не со своими друзьями, а с новыми людьми. Это новый опыт и новые знания.
Жизнь в студенчестве
Сейчас живу в самом Беркли, в 10 минутах ходьбы от кампуса. Аренда жилья довольно дорогая даже по меркам США. Город расположен недалеко от Сан-Франциско — одного из самых дорогих городов мира. Одна комната с общей ванной стоит в районе $1600-2000. В стоимость входит оплата интернета.

Моя жизнь сосредоточена между Сан-Франциско, Пало Альто, Беркли и другими городами Силиконовой долины. В свободное время, которое обычно начинается в пятницу и продолжается до понедельника, я хожу на разные мероприятия, изучаю зеленую энергетику, стартапы в сфере искусственного интеллекта, посещаю разные хакатоны. По утрам занимаюсь триатлоном.
Любовь к триатлону появилась ещё в Узбекистане. Я никогда не был спортивным человеком. Но в прошлом году впервые в жизни пробежал 10 километров на марафоне, хотя раньше больше трёх километров не бегал. Бег открыл во мне что-то новое, и я стал бегать чаще: каждую неделю, раз в три дня, через день, каждый день.

Вскоре бега стало недостаточно, хотелось физических испытаний. Так появился триатлон. Арендовал велосипед и начал спортивную жизнь по-новому. Теперь занимаюсь каждое утро. Со временем к велосипеду и бегу добавил плавание. Когда записался в Федерацию триатлона, обрёл компанию единомышленников: это уникальные амбициозные люди.

В Калифорнии я увидел, что спорт — это образ жизни. Здесь все бегают, вредные привычки порицаются. Поэтому сохранить спорт в жизни было легко.
Планы на Родину
Я не хочу разрывать связь с Узбекистаном. Люблю свою страну и вижу в ней огромный потенциал, прежде всего в людях. У нас много талантливых ребят, которые себя недооценивают или не верят, что можно оказаться в одной из лучших бизнес-школ мира без протекции и больших денег. Это неверие приводит к тому, что кто-то не идёт учиться и не развивает свои таланты, а кто-то забывает свою мечту и ходит на нелюбимую работу только ради денег.

Поэтому своей миссией я вижу помощь талантам в стране. Хочу сделать ресурс, где буду собирать информацию по лучшим программам MBA с рекомендациями, как подготовиться, как подать на грант или получить кредит.

В Беркли планирую организовать тур в Узбекистан. У нас уже есть туры в несколько стран, откуда родом студенты, а вот в Узбекистан - нет. Нашей стране есть чем удивить и чем влюбить в себя.
Текст подготовила Марина Корочкина.
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz».
Фотографии из личного архива Дониёра Данишева.
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