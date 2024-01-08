Нестабильность доходов выбивала из седла. Просить денег у родителей было стыдно: папа дал мне 3 000 долларов, которые ушли на покупку билета, оплату программы. В Америку я приехал с 500 долларами в кармане. Закончились они быстро. Когда ехал, думал: смогу работать, путешествовать и всё будет хорошо. И вот, обнаруживаю себя в маленькой комнатке, без стабильной работы, с расходами, превышающими доходы. Помню, как пошёл к океану, сел на берегу и мне казалось, что весь мир против меня, ничего не выходит. От этих мыслей потекли слёзы.



«Разве это жизнь?» — думал я тогда. Этот момент стал переломным. Я сказал себе: «Приехал покорять Америку, так покоряй!»



Через несколько дней нашёл дополнительную работу, стал налаживать отношения с работодателем, чтобы получать больше часов. На своей первой работе я готовил картошку фри и бургеры, а на второй был официантом.



Конечно, студенту престижного вуза на родине, человеку с опытом стажировок в крупном бизнесе, было очень сложно стучаться в двери кафешек и ресторанов и спрашивать: «У вас есть работа? Нужна какая-то помощь?» Когда у тебя в кармане ноль, а завтра нужно заплатить 100 долларов за жильё, и ещё хочется поесть хоть что-то за сутки, не думаешь о престиже и статусе – берёшь ответственность и решаешь проблему.



Подобные жизненные обстоятельства учат не меньше, чем стажировка в корпорации. Понимаешь, что жизнь может быть разной: вчера ты был гостем в хорошем ресторане в Ташкенте, общался с руководителями бизнеса, и вот в одно мгновение ты моешь пол и таскаешь тарелки, чтобы выжить. Вначале Америка давит морально, но когда понимаешь, что всё зависит от тебя и начинаешь делать шаг за шагом, страна отвечает на старания.

