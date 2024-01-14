Известные активисты Узбекистана, включая блогеров и исполнителей, провели в пятницу в центре Ташкента флешмоб #TozaHavoKerak, целью которого было привлечение внимания людей и правительства к усугубляющимся экологическим проблемам, в частности, ухудшающемуся качеству воздуха.

В акции приняли участие экоблогер Мутабар Хушвактова (Урикгули), певец Konsta, стендапер Миршакар Файзуллаев, блогеры Умид Гафуров (Troll.uz), Мирзаёр Эркинов, соавтор подкастов в YouTube Сарвизон Толибаева, автор YouTube-проекта Texnoplov Саъдулла Абдуллаев и другие.

«Газета.uz» спросила участников акции о том, чего они планируют добиться своим выступлением.

Рэпер Konsta использовал цитату из своей песни Havo («Воздух»).

«Акция посвящена тому, чтобы привлечь внимание и людей, и правительства к проблемам, связанным с экологией в Узбекистане», — сказала Мутабар Хушвактова.

«Я лично очень боюсь, что подход к решению этой проблемы будет не комплексным, а „разовым“. Наша акция направлена на то, чтобы решение проблемы было доведено до конца, чтобы ей уделялось всё внимание», — отметила экоактивистка.

«Я жду, что правительство предложит не разовые меры, а детальный план и конкретные действия, рассчитанные на многие годы. Не так, чтобы признали, что „сейчас есть проблема, сейчас мы её решим“ и предложили два-три решения, а долгосрочного, sustainable (устойчивого — ред.) решения — какого результата мы достигнем через 10 лет, через 20 лет», — подчеркнула она

«Я всё-же надеюсь, что ситуация изменится к лучшему, потому что люди, активисты неравнодушны, правительство тоже неравнодушно. Если все объединятся, поймут важность этой проблемы, ситуация, естественно, улучшится», — выразила уверенность Мутабар Хушвактова.

Умид Гафуров.

Умид Гафуров в интервью отметил, что целью было привлечь внимание жителей и правительства Узбекистана «к самой актуальной, к самой важной на сегодняшний день проблеме, которая должна решаться в первую очередь».

Экология в Узбекистане продолжает ухудшаться, ощущаются проблемы с водными ресурсами, а загрязнение воздуха такое, что «это видно невооружённым глазом», отметил блогер. «Если сейчас не принять меры, будет поздно», — уверен он.

«Каких мер я жду — полный анализ текущей ситуации, если надо, с привлечением международных экспертов. Подход к решению проблемы не должен быть односторонним, это не поможет. Нужно разрабатывать целый комплекс мер и принимать соответствующее решение», — сказал Умид Гафуров.

«Я хочу, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, весь Узбекистан этого ждёт», — добавил он.

Мирзаёр Эркинов.

Мирзаёр Эркинов в своём Telegram-канале написал, что участники флешмоба хотят призвать как можно больше узбекистанцев, чтобы они не были равнодушными к ситуации с экологией в стране и участвовали в борьбе за её улучшение.

«Каждый узбекистанец должен повысить уровень ответственности не только за себя, но и за окрущающих», — отметил он.

«Мы ожидаем, что ответственные звенья правительства будут держать экологические вопросы на повестке дня, что будут предприняты решительные меры, что вопрос вырубки деревьев не будет решаться просто штрафами, что стройки будут сокращены и что для охраны природы будут приняты более серьёзные законы», — подчеркнул активист.

Сарвиноз Толибаева.

Саъдулла Абдуллаев.

Миршакар Файзуллаев.





Напомним, о проблемах вырубки деревьев, повсеместной застройки зелёных зон, ухудшения качества воздуха и других журналисты и активисты пишут уже много лет, однако власти решительных мер не принимали. Сигналы к диалогу власти начали подавать только недавно, после того как о низком качестве воздуха начали активно писать частные и государственные СМИ, блогеры и выступать депутаты.

Накануне Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата выступило с заявлением, в котором назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте и предложило ряд мер по улучшению ситуации. Общественность приветствовала заявление, но выражает опасения о том, что, как отметили выше активисты, разрабатываемые меры могут быть направлены на достижение краткосрочного эффекта.