Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января подписал постановление президента «О дополнительных мерах по дальнейшему увеличению производительного и экспортного потенциала электротехнической промышленности», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, для финансирования инвестиционных проектов в электротехнической промышленности в 2024—2026 годах банкам через заявки откроют кредитную линию на 100 млн долларов сроком на 10 лет, с 3-летним льготным периодом, по ставке 5% годовых. Деньги выделит Фонд реконструкции и развития («суверенный фонд» страны).

В свою очередь, банки смогут выделять бизнесу займы по ставке 7% годовых (в том числе маржа банка — 2%), сроком на 10 лет, с 3-летним льготным периодом.

Для финансирования проектов вице-премьеру Жамшиду Ходжаеву поручено в 2024—2026 годах привлечь в местные банки кредитные линии международных финансовых институтов и иностранных банков на 400 млн долларов.

До 1 января 2027 года будут предоставлены налоговые льготы в виде снижения ставок по налогу на прибыль и налогу на имущество на 50% предприятиям электротехнической отрасли, размер поступлений от реализации электротехники которых составляет не менее 80% от общих поступлений.

При этом средства, высвобождаемые от налоговых льгот, не могут распределяться предприятиями в виде дивидендов. Их должны направить на расширение и модернизацию производственных мощностей.

С 1 апреля 2024 года отечественным производителям при их участии наряду с иностранными поставщиками в рамках государственных закупок будут предоставлены ценовые преференции от цены DDP (Узбекистан, договорная, прописанная в счёте-фактуре, цена) импортных товаров в следующих размерах:

15% — при участии 3 и более отечественных производителей;

12% — при участии 2 отечественных производителей;

8% — при участии 1 отечественного производителя.

Сейчас ценовая преференция выделяется при участии только трёх местных производителей.

Кроме того, государственные заказчики при закупе электротехнической продукции (группы 84 и 85 кодов ТН ВЭД — котлы, двигатели, водонагреватели, насосы, кондиционеры, холодильники, лифты, стиральные машины, мониторы, телевизоры, пылесосы и другое) должны изучать предложения отечественных производителей, зарегистрированных на электронном кооперационном портале.

C 1 февраля 2024 года электротехнические компании при импорте сырья и комплектующих для нужд производства в системе, позволяющей учитывать НДС, внедряется порядок одновременного направления грузовой таможенной декларации в любом объёме. Этот налог по импорту будет взыскиваться в первую очередь за счёт суммы НДС, учитываемого в налоговых органах с последующим обращением взыскания по недостающей части на средства, находящиеся на таможенном депозите. Этот порядок начнёт действовать в том числе при оплате с задержкой на 120 дней.

Предприятия сферы, независимо от членства в ассоциации «Узэлтехсаноат», включаются в реестр «уполномоченных экономических операторов» на основе рекомендации ассоциации.

Регистрация, выдача сертификата соответствия и регистрация декларации соответствия продукции бытовой техники, подлежащей обязательной цифровой маркировке, осуществляются строго после получения соответствующего кода маркировки.

На национальном промышленном портале будет создана отдельная страница по закупкам отечественной электротехники.

Органам сертификации, не имеющим аккредитованной испытательной лаборатории, обеспечивающей определение обязательных показателей, установленных в нормативных документах в сфере технического регулирования запрещается выдача сертификатов соответствия на электротехнику.

Предприятия отрасли будут покрывать 50% расходов (было — до 50%), связанных с проведением маркетинговых исследований по повышению привлекательности собственной продукции на внешних рынках, разработкой предпроектной документации (бизнес-планов, технико-экономических обоснований и других) отраслевых проектов, а также подключением к международным базам данных (информационным ресурсам) для изучения мирового рынка и проведения маркетинговых анализов.

Теперь расходы, связанные с привлечением зарубежных специалистов и экспертов в исполнительный аппарат ассоциации «Узэлтехсаноат», будут финансироваться полностью (было частично или полностью).

50% расходов, связанных с цифровизацией производственного процесса на отечественных предприятиях, производящих электротехническую и электробытовую продукцию (с внедрением систем ЕВР, МЕЗ, РИМ), но не более 5000 долларов на одного предпринимателя.

Электротехнические предприятия до 1 января 2027 года (было до 1 января 2025 года) освобождаются от уплаты таможенных пошлин за ввозимое для собственных производственных нужд сырье, материалы, комплектующие и оборудование, не производимые в Узбекистане, по перечням.

Согласно постановлению, определены основные целевые показатели по развитию электротехнической отрасли на 2024−2025 годы. Они предусматривают:

доведение мощности переработки медного сырья до 140 тысяч тонн в 2024 году и до 160 тысяч тонн в 2025 году;

увеличение объёма производства продукции до 30,8 трлн сумов в 2024 году и до 38 трлн сумов в 2025 году;

обеспечение объёма экспорта продукции в размере 1,5 млрд долларов в 2024 году и 2 млрд долларов в 2025 году.

Напомним, с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров и другой техники в Узбекистан будет требоваться наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.