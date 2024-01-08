С этого года в Узбекистане будет начат проект поэтапной организации системы сортировки твёрдых бытовых отходов, предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 4 января. Планы внедрения такой системы утверждались несколько раз, но они до сих пор не были доведены до конца.

Согласно указу, новая система будет внедрена поэтапно в 2024—2026 годах на мусоросборочных площадках (МСП) рядом с многоэтажными домами в Ташкенте, Ангрене, Андижане, Бухаре и Термезе, а также в Ташкентском районе.

Сбор отходов здесь будет организован с сортировкой на категории «перерабатываемые», «неперерабатываемые» и «пищевые».

До 1 июля предприятия санитарной очистки должны обеспечить граждан указанных территорий бесплатными мусорными пакетами с QR-кодом трёх видов: бесцветными (прозрачными) — для перерабатываемых твёрдых отходов, чёрными — для неперерабатываемых твёрдых отходов и коричневыми — для пищевых отходов.

Указом установлено, что перерабатываемые твёрдые бытовые отходы будут покупаться предприятиями санитарной очистки на МСП.

К таким отходам относятся все виды пластиковых отходов (в том числе PET, HDPE, PVC, PELD, PP, PS и другие), бумажные отходы, отходы и лом чёрных и цветных металлов, стеклянная продукция, текстильные отходы, резина и резинотехническая продукция (автошины, автокамеры, транспортёрные ленты и другое).

Для обеспечения пакетами МСП из Экологического фонда Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата планируется поэтапно выделить до 30 млрд сумов.

Ранее мы писали, что согласно этому же указу с 1 июня в Узбекистане начнут ограничивать плату за электроэнергию при наличии задолженности за вывоз мусора. Сначала этот порядок внедрят в Ташкенте, Нукусе и областных центрах, а затем — по всей стране.

С апреля сделки по недвижимости и автотранспорту не будут нотариально заверяться при наличии задолженности за вывоз мусора.

Предыстория

Внедрить раздельный сбор мусора в Ташкенте пытаются с 2012 года. Бытовые отходы планировалось разделять на пять видов (в том числе опасные отходы — ртутные лампы). Хокимиятам районов поручалось установить урны на улицах и в общественных местах. Проект не был реализован до конца.

В 2014 году правительство Узбекистана приняло новые Правила оказания услуг по сбору и вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов. Отходы по всей стране также планировалось разделять на пять видов, а МСП должны были быть оборудованы раздельными контейнерами. Эти планы также не были реализованы полностью.

В 2017 году власти Ташкента сообщали о планах внедрить раздельный сбор бытовых отходов с 2018 года.

В апреле 2019 года президент утвердил стратегию по обращению с твёрдыми бытовыми отходами до 2028 года. К этому сроку услугами по вывозу ТБО было намечено охватить 100% населения, а уровень переработки довести до 60%.

В 2021 году с ряда махаллей Ташкента планировалось начать внедрение раздельного сбора отходов. С 2023 года системой должны были быть охвачены все районы столицы.