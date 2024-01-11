За 11 месяцев 2023 года в Узбекистане произошло 8693 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2080 человек и 8055 получили травмы. Об этом говорилось на заседании Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Ранее, в сентябре, председатель этого комитета Кутбиддин Бурханов заявил, что в январе-июле в результате ДТП погибло 1115 человек. Позже его заместитель, сенатор Талибжон Мадумаров сообщил, что за 8 месяцев 2023 года погибли 1415 человек.

Таким образом, с учётом новых данных получается, что в сентябре, октябре и ноябре прошлого года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 665 человек.

«Дорожно-транспортные происшествия в основном вызваны пренебрежением гражданами к установленной законодательством ответственности и незнанием действующих правил дорожного движения», — отмечается в сообщении Сената.

По данным СБДД, в 2022 году в Узбекистане было зарегистрировано 9902 ДТП, что на 99, или 1%, меньше, чем годом ранее — 10001. Количество умерших в результате аварий тогда сократилось на 2,9% — с 2426 до 2356.

Отметим, что сама СБДД МВД статистику по автомобильным авариям, их жертвам и травматизму в последнее время не публикует или делает это редко. В предыдущие полгода основным, но не регулярным источником статистики дорожных происшествий является Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности.