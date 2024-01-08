В мире уровень смертности людей с инвалидностью в результате стихийных бедствий в четыре раза выше, чем у людей без инвалидности. Хотя 15% населения мира имеют ту или иную форму инвалидности, меры по адаптации к изменению климата во многих странах не учитывают их потребности. Насколько Узбекистан готов адаптироваться к изменению климата с учётом потребностей людей с инвалидностью?

В ноябре 2022 года в рамках исследования Всемирного банка люди с инвалидностью, живущие в нескольких регионах страны, выразили обеспокоенность фактом неготовности к последствиям изменения климата, которые могут затронуть их жизни, здоровье и благополучие.

В исследовании приняли участие около 20 людей с инвалидностью, проживающие в шести сёлах и нескольких городских районах Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей, а также 40 сотрудников организаций, занимающихся защитой прав и интересов этой группы граждан.

Целью исследования стало изучение уязвимости людей с различными формами инвалидности к изменению климата в Узбекистане. Его выводы подробно изложены в публикации Всемирного банка «Изменение климата и инклюзия людей с инвалидностью в Узбекистане» (версия на узбекском языке доступна по ссылке).

В апреле 2022 года разрушительные селевые потоки сравняли с землёй дома, повредили инфраструктуру и привели к гибели пяти человек в сёлах Джизакской области. Среди респондентов, принимавших участие в исследовании, был житель данной области по имени Шахзод (имя изменено).

Село Шахзода также пострадало от названного стихийного бедствия. Учитывая его инвалидность, нетрудно представить, с какими сложностями может столкнуться Шахзод, если ему понадобится срочно покинуть дом во время возможных стихийных бедствий в будущем.

Со своей самодельной тростью, собранной из пластиковых труб, Шахзод может передвигаться по неровным грунтовым улицам села только при содействии других. После недавнего селя он провёл неделю в больнице и обеспокоен, что повторение подобных событий и отсутствие необходимых средств для эвакуации людей с инвалидностью могут снова негативно сказаться на его благополучии. С подобными ситуациями сталкиваются люди с инвалидностью и в других регионах страны.

Социальная изоляция делает людей с инвалидностью более уязвимыми

Как и многие страны мира, Узбекистан, страдает от изменения климата. Ожидается, что засухи, сильная жара, неустойчивость осадков, оползни, нехватка воды и загрязнение воздуха станут более частыми и серьёзными по своим последствиям. Высыхание Аральского моря также несёт с собой негативные экологические и социально-экономические последствия для большей части территории страны. Как эти факторы могут затронуть людей с инвалидностью?

Интервью в рамках исследования Всемирного банка показали, что люди с инвалидностью в значительной мере исключены из социальной и политической жизни Узбекистана. Почти все респонденты были изолированы в своих домах по различным причинам, включая социальную дискриминацию, а также отсутствие вспомогательных устройств для передвижения и доступной общественной инфраструктуры, способствующей мобильности людей с инвалидностью. Это ограничивает их взаимодействие с другими лицами за пределами их семей, а также является препятствием для эффективной эвакуации людей с инвалидностью в случае стихийных бедствий.

Большинство респондентов также отмечали, что не имели возможности принимать участие в заседаниях местных органов власти. Неучастие в политических процессах частично связано с окружающим их пространством. Так, здания в сельских махаллинских сходах граждан, которые были изучены в ходе исследования, не имели необходимой инфраструктуры для передвижения людей с инвалидностью.

Входы в указанные здания имели крутые лестницы без перил и пандусов, что делало их недоступными для граждан с инвалидностью. Таким образом, представители этой группы не могут принимать участие в обсуждении общественно значимых вопросов, включая улучшение условий для людей с инвалидностью на местном уровне.

Исключение людей с инвалидностью увеличивает риски в контексте изменения климата

Социальная и политическая изоляция людей с инвалидностью увеличивает их риск в контексте изменения климата. Например, ограничивает их доступ к основным медицинским услугам и вспомогательным реабилитационным устройствам, а также к системе социальной защиты. Эти вызовы, вероятнее всего, станут ещё более серьёзными во время стихийных бедствий, вызванных изменением климата, так как при чрезвычайных ситуациях возрастает потребность людей в медицинской и социальной помощи.

Маргинализированный статус людей с инвалидностью исключает их активное участие в в деятельности органов местного самоуправления. Тем самым заглушается их голос в процессе принятия решений на местном уровне, включая по вопросам, которые связанны с мерами по инклюзивной адаптации к изменению климата. Например, меры по подготовке к стихийным бедствиям и восстановлению после них, затрагивающие интересы людей с инвалидностью.

Респонденты, принявшие участие в исследовании, отметили сложности, с которыми они сталкиваются при обращении в государственные учреждения за получением необходимых медицинских услуг, вспомогательных устройств для определённых категорий людей с инвалидностью, а также пособий и пенсий по инвалидности.

Подобные сложности особенно часто возникают в сельских районах Узбекистана, где села могут находиться на далёком расстоянии от районных центров, а услуги общественного транспорта ограничены и не адаптированы под нужды людей с инвалидностью. Так, одна респондентка, женщина с травмой спинного мозга, отметила, что местные власти не оказали ей должного содействия, когда она обратилась за медицинской помощью.

Вызовы, связанные с управлением стихийными бедствиями

В ходе исследования респонденты выразили обеспокоенность по поводу существующей системы управления стихийными бедствиями, не учитывающей потребности этой группы граждан. Так, маломобильные респонденты отметили плохое состояние дорог, необходимых для эвакуации населения.

В то же время респонденты с нарушениями зрения и слуха указали, что они не могут в достаточной мере полагаться на оповещения о стихийных бедствиях, в том числе по телевидению. Причина — перевод на жестовый язык часто отсутствует в трансляциях местных телеканалов. Соответственно, представители данной группы вынуждены полагаться на других людей, которые могут проинформировать их о чрезвычайных событиях. Однако всегда есть риск, что такого рода помощь со стороны других лиц может оказаться недоступной в момент возможных стихийных бедствий.

Меры, необходимые для инклюзивной адаптации к изменениям климата

Ситуация в данной сфере в Узбекистане не отличается от существующей в мире. Выводы исследования Всемирного банка соответствуют результатам глобального онлайн-опроса Управления ООН по снижению риска стихийных бедствий, проведённого в 2023 году. Только 8% людей с инвалидностью в различных странах мира сообщили, что местные планы по снижению риска стихийных бедствий учитывают потребности представителей этой группы. 86% сообщили, что не участвовали в принятии решений и планировании мер по подготовке к стихийным бедствиям на местном уровне.

Некоторые из вышеназванных проблем можно решить за счёт инвестиций в развитие физической инфраструктуры и её адаптацию под нужды людей с инвалидностью. Другие вопросы требуют реформирования системы коммуникаций или более системного планирования оказания экстренной помощи, учитывающей потребности представителей данной группы.

Правительство Узбекистана предпринимает меры по улучшению участия людей с инвалидностью в процессы управления рисками стихийных бедствий. Это, в том числе, включает в себя меры по разработке необходимой нормативно-правовой базы. В частности, в июне 2021 года была ратифицирована Конвенции ООН о правах инвалидов, а также разработан закона «О правах лиц с инвалидностью», который вступил в силу в январе 2021 года.

Конвенции ООН о правах инвалидов обязывает государства-участники обеспечить инклюзивное и доступное участие людей с инвалидностью в процессах планирования и управления рисками, связанными с последствиями изменения климата. Исследование Всемирного банка рекомендует принятие мер, которые помогли бы в достижении этой цели в Узбекистане, а также снизили бы уязвимость людей с инвалидностью к последствиям изменения климата.

В частности, авторы исследования рекомендуют властям реализовать следующие меры:

Создать необходимые условия для социальной и политической инклюзии людей с инвалидностью, начиная с их участия в деятельности махаллинских сходов граждан, особенно в отдалённых сельских районах. Необходимо наладить работу махаллинских сходов граждан с людьми с инвалидностью для их широкого вовлечения в деятельность местных органов самоуправлении и в процессы принятия решений на местном уровне.

Улучшить доступ людей с инвалидностью к основным медицинским услугам и средствам реабилитации особенно во время стихийных бедствий, вызванных последствиями изменения климата;

Расширить охват системой социальной защиты людей с инвалидностью, увеличивая при этом объем социальной помощи, предоставляемой этой группе с учётом их потребностей в условиях изменения климата (адаптивная социальная защита);

Пересмотреть руководящие принципы подготовки и реагирования на стихийные бедствия с учётом потребностей людей с инвалидностью. Они могут включать «горячие линии» экстренной помощи, пункты эвакуации, временное жилье, а также медицинское оборудование и лекарства для этой группы;

Повысить доступность и использование административных данных с разбивкой по инвалидности для планирования, реагирования и разработки реформ, необходимых для эффективной защиты прав и интересов людей с инвалидностью.

Организовать кампании по информированию общественности с участием людей с инвалидностью и организаций, представляющих их интересы, о последствиях изменения климата и действиях, необходимых для адаптации к ним с учётом потребностей этой группы.

Подробнее о выводах и рекомендациях исследования — в публикации Всемирного банка.

Адам Ауэрбах, Одри Сакс и Дильмурад Юсупов.