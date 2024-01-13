В Узбекистане с 1 февраля 2024 года при ввозе ряда электротехнической продукции которой в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Это предусмотрено постановлением президента от 10 января «О дополнительных мерах по дальнейшему увеличению производительного и экспортного потенциала электротехнической промышленности», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Представители и дилеры должны «обеспечивать их качество, безопасность и сервисные гарантии», а также иметь сервисные услуги.

В этот перечень входят:

алюминиевые радиаторы; водогрейные котлы; водонагреватели; паровые котлы; пылесосы; стиральные машины; холодильники, морозильники; телевизоры и мониторы; бытовые газовые печи; духовки и печки; микроволновые печи, утюги, водонагреватели; кондиционеры; жидкостные насосы.