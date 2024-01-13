В Узбекистане с 1 февраля 2024 года при ввозе ряда электротехнической продукции которой в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Это предусмотрено постановлением президента от 10 января «О дополнительных мерах по дальнейшему увеличению производительного и экспортного потенциала электротехнической промышленности», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Представители и дилеры должны «обеспечивать их качество, безопасность и сервисные гарантии», а также иметь сервисные услуги.

В этот перечень входят:

  1. алюминиевые радиаторы;
  2. водогрейные котлы;
  3. водонагреватели;
  4. паровые котлы;
  5. пылесосы;
  6. стиральные машины;
  7. холодильники, морозильники;
  8. телевизоры и мониторы;
  9. бытовые газовые печи;
  10. духовки и печки;
  11. микроволновые печи, утюги, водонагреватели;
  12. кондиционеры;
  13. жидкостные насосы.

На сайте «Узэлтехсаноат» членами ассоциации указан 31 производитель электробытовой продукции в Узбекистане, включая Polaris Technologies, Quality Device, Future Industry Systems, Quality Electronics, Techno Continental, Next Generation Product (некоторые предприятия ликвидированы и открывались под другим названием, но их учредителями указан или был указан Artel Electronics), Biss Electronics System (производство телевизоров в Карши S Smart), Sam-Ferri (выпускает бытовую технику под брендом Femas, морозильники и холодильное оборудование Kleo и т. д.) и другие.

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