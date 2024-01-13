В Узбекистане с 1 февраля 2024 года при ввозе ряда электротехнической продукции которой в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Это предусмотрено постановлением президента от 10 января «О дополнительных мерах по дальнейшему увеличению производительного и экспортного потенциала электротехнической промышленности», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.
Представители и дилеры должны «обеспечивать их качество, безопасность и сервисные гарантии», а также иметь сервисные услуги.
В этот перечень входят:
- алюминиевые радиаторы;
- водогрейные котлы;
- водонагреватели;
- паровые котлы;
- пылесосы;
- стиральные машины;
- холодильники, морозильники;
- телевизоры и мониторы;
- бытовые газовые печи;
- духовки и печки;
- микроволновые печи, утюги, водонагреватели;
- кондиционеры;
- жидкостные насосы.
На сайте «Узэлтехсаноат» членами ассоциации указан 31 производитель электробытовой продукции в Узбекистане, включая Polaris Technologies, Quality Device, Future Industry Systems, Quality Electronics, Techno Continental, Next Generation Product (некоторые предприятия ликвидированы и открывались под другим названием, но их учредителями указан или был указан Artel Electronics), Biss Electronics System (производство телевизоров в Карши S Smart), Sam-Ferri (выпускает бытовую технику под брендом Femas, морозильники и холодильное оборудование Kleo