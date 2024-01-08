Официальные резервные активы Узбекистана на 1 января 2024 года составили 34,56 млрд долларов, увеличившись за декабрь на 1,67 млрд долларов, следует из данных Центрального банка.

В прошлом месяце резервы в иностранной валюте увеличились на 751,3 млн долларов. Физический объём золота увеличился с 11,6 млн до 11,9 млн тройских унций (+9,3 тонны), а стоимость золотого запаса — на 906,3 млн долларов.

При этом по итогам 2023 года «финансовая подушка безопасности» страны в целом снизилась на 1,2 млрд долларов — с 35,77 млрд до 34,56 млрд долларов. Резервы в иностранной валюте снизились на 2,27 млрд долларов — до 9,37 млрд долларов.

Стоимость золотого запаса выросла на 1,57 млрд долларов — до 23,06 млрд долларов, но при этом физический объём драгметалла снизился на 0,8 млн тройских унций (-24,8 тонны) — до 11,9 млн тройских унций (370,1 тонны). Это связано с тем, что за год унция золота подорожала примерно с 1815 до 2066 долларов (+13,8%).

Стоит отметить, что золотовалютные резервы страны снижаются по итогам года впервые с 2018 года, когда было снижение на 1,55 млрд долларов (до $27,2 млрд). После этого был рост резервов — 2019 год (+$2,7 млрд), 2020 год (+$4,38 млрд), 2021 год (+$105,5 млн), 2022 год (+$1,5 млрд).

В октябре и ноябре Узбекистан занял первое место по продаже золота в мире, продав в сумме 22 тонны золота.

По данным Агентства статистики, за 11 месяцев 2023 года Узбекистан экспортировал золота на рекордные 8,15 млрд долларов, что в 2,3 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Из этой суммы на ноябрь приходится 1,28 млрд долларов.